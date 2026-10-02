गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, महानगर के गांवों में घुसा पानी, अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नेपाल से आ रहे पानी के कारण राप्ती नदी के जलस्तर में शुक्रवार को भी बढ़ जारी रही। शुक्रवार सुबह आठ बजे राप्ती नदी बर्डघाट में खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। राहत की बात यह है कि राप्ती नदी के बढ़त की गति थमी है।

16 घंटे में नदी सिर्फ चार सेंटीमीटर ही बढ़ी है। सरयू नदी के जलस्तर में भी कमी आ रही है लेकिन बरहज में नदी खतरे के निशान से अब भी 1.55 मीटर ऊपर बह रही है इसलिए राप्ती नदी का जलस्तर कम नहीं हो रहा है। जब सरयू नदी में जलस्तर कम होता है तो राप्ती नदी भी घटना शुरू करती है। बड़हलगंज के पटनाघाट में सरयू से मिलने वाली राप्ती का पानी बरहज होते हुए बलिया के तुर्तीपार में गंगा नदी में मिलती है।

गोर्रा नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शुक्रवार सुबह आठ बजे नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। रोहिन नदी अब खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर चली गई है। नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राप्ती नदी की तेजी में कमी आएगी।