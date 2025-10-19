Language
    शादी का झांसा देकर चार माह तक दुष्कर्म करने का आरोप, गर्भवती होने पर दवा खिलाकर कराया गर्भपात

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:29 PM (IST)

    धनघटा में एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर चार महीने तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी फरार है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, धनघटा। थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ चार माह तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है जब युवती गर्भवती हो गई, तो आरोपित ने उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। गर्भपात के बाद युवती की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    18 वर्षीय युवती को गांव के ही एक युवक ने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और चार माह तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। कुछ दिनों बाद जब युवती गर्भवती हो गई, तो आरोपित ने लोकलाज का हवाला देकर गर्भपात की दवा खिला दी। इसके बाद युवती की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे सीएचसी हैंसर ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल, और फिर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।

    इस मामले में पीड़िता की मां ने शुक्रवार को धनघटा थाने में तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था। घटना की जानकारी मिलते ही धनघटा पुलिस ने गांव पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरोपित गांव छोड़कर फरार है।

    इस संबंध में जानकारी के लिए प्रभारी निरीक्षक जेपी दूबे को फोन किया गया तो फोन सिपाही ने उठाया और बताया कि वह बिजी हैं। वहीं, सीओ धनघटा प्रियम राजशेखर पांडेय ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है।