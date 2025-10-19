शादी का झांसा देकर चार माह तक दुष्कर्म करने का आरोप, गर्भवती होने पर दवा खिलाकर कराया गर्भपात

जागरण संवाददाता, धनघटा। थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ चार माह तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है जब युवती गर्भवती हो गई, तो आरोपित ने उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। गर्भपात के बाद युवती की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।



18 वर्षीय युवती को गांव के ही एक युवक ने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और चार माह तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। कुछ दिनों बाद जब युवती गर्भवती हो गई, तो आरोपित ने लोकलाज का हवाला देकर गर्भपात की दवा खिला दी। इसके बाद युवती की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे सीएचसी हैंसर ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल, और फिर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।