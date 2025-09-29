त्योहारों पर यूपी पुलिस अलर्ट, इस जिले में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। एसपी संदीप कुमार मीना ने गत रविवार की रात एएसपी सुशील कुमार सिंह की उपस्थिति में सभी सीओ,एसओ व चौकी प्रभारी आदि के साथ आनलाइन मीटिंग की।

उन्होंने कहा कि नवरात्र पर पूजा-पंडालों,शक्ति मंदिरों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतें। इंटरनेट मीडिया की नियमित मानिटरिंग करें। जिससे अफवाह न फैलने पाएं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी-रोमियो स्क्वॉड एवं पिकेट ड्यूटी को सक्रिय रखें।

एसपी ने कहा कि कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिश्रित आबादी व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त करें। रात्रिकालीन गश्त करने के साथ ही नियमित ड्रोन व सीसी कैमरे की निगरानी करें। उन्होंने आम जनमानस से भी अपील की कि वे शांति व सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।