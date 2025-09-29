त्योहारों पर यूपी पुलिस अलर्ट, इस जिले में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
संत कबीर नगर के एसपी संदीप कुमार मीना ने नवरात्र में सतर्कता बरतने इंटरनेट मीडिया पर निगरानी रखने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है।
जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। एसपी संदीप कुमार मीना ने गत रविवार की रात एएसपी सुशील कुमार सिंह की उपस्थिति में सभी सीओ,एसओ व चौकी प्रभारी आदि के साथ आनलाइन मीटिंग की।
उन्होंने कहा कि नवरात्र पर पूजा-पंडालों,शक्ति मंदिरों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतें। इंटरनेट मीडिया की नियमित मानिटरिंग करें। जिससे अफवाह न फैलने पाएं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी-रोमियो स्क्वॉड एवं पिकेट ड्यूटी को सक्रिय रखें।
एसपी ने कहा कि कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिश्रित आबादी व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त करें। रात्रिकालीन गश्त करने के साथ ही नियमित ड्रोन व सीसी कैमरे की निगरानी करें। उन्होंने आम जनमानस से भी अपील की कि वे शांति व सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।
मिशन शक्ति का उद्देश्य प्रत्येक महिला को सुरक्षित एवं सशक्त वातावरण प्रदान करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य,स्वरोजगार,कानूनी सहायता,साइबर सुरक्षा आदि क्षेत्रों में महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
विद्यालयों, कालेजों,पंचायत भवनों व सार्वजनिक स्थलों पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जागरूकता रैलियां,काउंसलिंग सत्र का आयोजन हो रहा है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता एवं सुरक्षा की भावना को बल मिल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।