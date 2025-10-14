Language
    पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी नहीं उठा रामराज की मौत के कारणों से पर्दा, आम्रपाली एक्सप्रेस से घर लौटते समय गई थी जान

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:47 PM (IST)

    महुली के सडहरा गांव निवासी रामराज की आम्रपाली एक्सप्रेस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसके चलते बिसरा को जांच के लिए भेजा गया है। लुधियाना से लौटते समय खलीलाबाद स्टेशन पर उन्हें मृत पाया गया। परिजनों ने जहरखुरानी की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है।

    स्वजन ने जताई जहरखुरानी की आशंका,उच्च स्तरीय जांच की मांग

    संवाद सूत्र, महुली। थाना क्षेत्र के ग्राम सडहरा निवासी 55 वर्षीय रामराज का शव पोस्टमार्टम के बाद रविवार की देर शाम घर पहुंचा तो स्वजन दहाड़े मारकर रोने लगे। मृतक के घर मौजूद ग्रामीण मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने से हैरत में थे।

    हर कोई यह जानना चाहता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। बिसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।

    रामराज अपनी चार संतानों काली प्रसाद, मनोज, मिथुन और बेटी सुनीता के साथ रह रहे थे। वह पंजाब प्रांत के लुधियाना में कपड़े की कारीगरी का काम करते थे। आठ माह बाद दीपावली मनाने के लिए वह आम्रपाली एक्सप्रेस से शनिवार रात 9 बजे खलीलाबाद के लिए रवाना हुए। रविवार की सुबह आठ बजे खलीलाबाद ट्रेन पहुंची तो उनकी मौत हो चुकी थी। बस्ती तक वह पूरे होश में थे और घर वालों से फोन पर संपर्क में बने हुए थे।

    छोटे बेटे मिथुन ने बताया कि लखनऊ से निकलने के बाद से मोबाइल पर बातचीत होती रही। बस्ती तक की यात्रा में बातचीत हुई, लेकिन खलीलाबाद गाड़ी पहुंचते समय मोबाइल पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह जब रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अचेतावस्था में उन्हें ट्रेन से उतारा जा रहा है। यहां से एंबुलेस से सीएचसी पर ले जाया गया तो डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उनके जेब से 1500, आधार कार्ड, टिकट और एक बैग मिला था।

    रविवार की देर रात उनका अंतिम संस्कार बिहार घाट पर किया गया। परिजनों का कहना है कि ट्रेन में बैठे समय रामराज स्वस्थ और ठीक थे। रास्ते में अचानक क्या हुआ जिससे उनकी इतनी तबियत खराब हो गई। स्वजनों ने जहरखुरानी की आशंका जताते हुए मौत के कारणों की जांच कराने की मांग की है।