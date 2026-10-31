संतकबीरनगर में SDM ने सुलझाया मेंहदावल रेलवे अंडरपास विवाद, ग्रामीणों की आपत्ति के बाद शुरू हुआ काम

जागरण संवाददाता, मेंहदावल। बेलहर ब्लाक के लंगड़ावार गांव में रेलवे अंडरपास निर्माण को लेकर उत्पन्न हुआ विवाद शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। ग्रामीणों की आपत्ति के बाद मौके पर पहुंची मेंहदावल एसडीएम क्षिप्रा पाल ने राजस्वकर्मियों के साथ ग्रामीणों से संवाद कर मामले का निस्तारण कराया। अब तय डीपीआर के अनुसार कार्य प्रारंभ हो गया है और सभी पक्ष सहमत हैं।

जानकारी के अनुसार, गांव में रेलवे का अंडरपास बनाया जाना है। निर्माण के दौरान कुछ लोगों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था। ग्रामीणों को निर्माण स्थल और रास्ता बाधित होने को लेकर कुछ शंकाएं थीं। इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रशासन को दी गई।