संतकबीरनगर में डीघा बाईपास लिंक रोड के सर्वे का आदेश, टेक्सटाइल पार्क और निवेश पर भी जोर

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। सीडीओ जयकेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला उद्योग बंधु की बैठक हुई। सीडीओ के पूछने पर उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर विभागवार लंबित मामलों की जानकारी दी। इस पर उन्होंने संबंधित विभाग को गुणवत्ता के साथ इसके जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।

उपायुक्त उद्योग ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद, एक जनपद-एक व्यंजन योजना की प्रगति बताई। सीडीओ ने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पवन कुमार सिन्हा व उपायुक्त उद्योग आपस में समन्वय स्थापित कर इन योजनाओं के आवेदकों के बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों का नियमित फालोअप करने, शाखा स्तर पर उसकी स्वीकृति दिलाने व ऋण वितरण करने के निर्देश दिए। जिससे सीएम डैशबोर्ड की प्रगति में सुधार हो सके।

उपायुक्त उद्योग ने बताया कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5.0 के तहत दो हजार करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने का लक्ष्य शासन से मिला है। जीबीसी-5.0 नवंबर के अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित है। सीडीओ ने कहा कि लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए अधिकाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेसर्स मोहन एंड ज्ञानेश्वर आयल मिल, मेसर्स केसरी लान एवं रिजार्ट, मेसर्स यूनिक ट्रेडर्स तथा प्लेज पार्क योजना में प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में चर्चा की। प्लेज पार्क के संबंध में विभागों की आख्या प्राप्त होने पर संयुक्त स्थलीय सर्वेक्षण की तिथि निर्धारित की जाएगी।