जिसे मृत समझकर तलाश रही थी पुलिस, जिंदा मिली वह महिला, मायके वालों ने हत्या और शव गायब करने का दर्ज कराया था केस

जागरण टीम, संतकबीरनगर। जिस महिला की हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाते हुए भाई ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस ने उस महिला को गुरुवार देर रात जीवित बरामद कर लिया। पुलिस अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है।विनय कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी बहन रिंकू की शादी करीब चार वर्ष पहले गांव के ही देवेंद्र राव से हुई थी।

कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। रिंकू ने ससुरालियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इस बीच रिंकू ससुराल से लापता हो गई। पति देवेंद्र भी घर छोड़कर चला गया। विनय का आरोप था कि बहन के बारे में पूछने पर ससुराल के लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे।