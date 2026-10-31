बूढ़ी आंखों में सूख गए आंसू, 11 साल में नहीं पहुंची 5 लाख की सरकारी मदद; बेटे को खो चुकी मां काट रही दफ्तरों के चक्कर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सड़क दुर्घटना में इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद पांच लाख रुपये की सहायता राशि के लिए फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील स्थित नौशहरा निवासी विधवा सावनश्री 11 वर्षों से फिरोजाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। इसके बाद भी उन्हें जिला प्रशासन द्वारा घोषित पांच लाख रुपये की सहायता राशि जारी नहीं की गई है।

नतीजतन उन्होंने राज्य सूचना आयोग की शरण ली है। आयोग ने मामले में जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। राज्य सूचना आयोग को दी गई शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि नौ मार्च 2015 में शिकोहाबाद के नगला किला के पास सड़क दुर्घटना में उनके इकलौते कमाऊ बेटे की मौत के बाद जिला प्रशासन ने तत्कालीन तहसीलदार से मामले की जांच कराई थी। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच लाख रुपये की सहायता राशि जारी करने की घोषणा की गई थी।

इसके बाद से पीड़िता शिकोहाबाद तहसील से लेकर फिरोजाबाद जिलाधिकारी कार्यालय के तमाम चक्कर लगा चुकी है, लेकिन उसे सहायता राशि नहीं मिली। न ही जिला प्रशासन द्वारा इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी जा रही है कि फाइल कहां पर रुकी है।