यूपी में 45 करोड़ से बनेंगी 173 पीडियाट्रिक ट्रॉमा यूनिट, हर साल बचेगी 1800 मासूमों की जान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गंभीर हादसों में घायल बच्चों को समय पर विशेषज्ञ इलाज देने के लिए प्रदेश में 173 इंटीग्रेटेड पीडियाट्रिक ट्रामा एवं इमरजेंसी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें 2853 नए बेड बढ़ाए जाएंगे। परियोजना पर 45 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इनसे हर साल कम से कम 1800 बच्चों की जान बचाने का लक्ष्य है। अभी करीब चार हजार बच्चे हादसों में घायल होने के बाद दम तोड़ देते हैं। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से स्वीकृति मिलने की संभावना है।

बच्चों की मौतों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति गठित की थी। समिति ने स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें एक कमांड सेंटर के अलावा लेवल-वन की नौ, लेवल-दो की 36 और लेवल-तीन की 126 इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ट्रॉमा बेड की हिस्सेदारी है तीन से चार प्रतिशत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के ट्रामा प्रभारी और परियोजना के सचिव प्रो. प्रेमराज सिंह ने बताया कि अभी अस्पतालों की आकस्मिक चिकित्सा इकाइयों में बच्चों के लिए ट्रामा बेड की हिस्सेदारी तीन से चार प्रतिशत है, जिसे 15 प्रतिशत किया जाना है।