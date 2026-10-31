पीलीभीत वोटर लिस्ट गड़बड़ी मामला, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वर्तमान और पूर्व DM से जवाब किया तलब

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची में एक मतदाता के पहचान पत्र (इपिक) के नंबर पर दूसरे मतदाता का विवरण दर्ज होने का मामला अब जिला निर्वाचन अधिकारियों की जवाबदेही तक पहुंच गया है। पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हुई इस गड़बड़ी की जांच में 13,779 फार्मों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सामने आई है।

इनमें से 10,470 फार्म स्वीकृत भी कर दिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पीलीभीत के वर्तमान और पूर्ववर्ती जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) से स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को दोनों डीएम से जवाब-तलब किया है। यह मामला इस वर्ष 31 मई से 29 अगस्त के बीच का है जब पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में ये गड़बड़िया सामने आईं थीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पूर्व डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह व वर्तमान डीएम आलोक कुमार का स्प्ष्टीकरण मांगा है।