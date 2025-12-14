मेंहदावल में राप्ती नदी में अधेड़ ने लगाई छलांग, नाविकों ने बचाया

जागरण संवाददाता, मेंहदावल। राप्ती नदी पर स्थित करमैनी पुल से रविवार की सुबह एक अधेड़ ने छलांग लगा दिया। यह तो संयोग था कि नाविकों की नजर पड़ गई और तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित बचा लिया।

रैधरपार गांव निवासी नेबुलाल (50) पुत्र कमल, थाना धर्मसिंहवा, करमैनी पुल पर सुबह 11 बजे पहुंचे और बिना कुछ सोचे-समझे राप्ती नदी में छलांग लगा दी। नाविकों ने उसे बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

नेबुलाल महराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के सागरपुर गांव का मूल निवासी है। वह अपने बहनोई देवीलाल गुप्ता निवासी रैधरपार के घर पिछले पंद्रह वर्षों से रह रहा है। उसकी कोई संतान नहीं है। उसने अपनी सारी संपत्ति बहन के नाम पूर्व में कर दी थी। मेहनत मजदूरी करता था।