मेंहदावल में राप्ती नदी में अधेड़ ने लगाई छलांग, नाविकों ने बचाया
रविवार सुबह करमैनी पुल से राप्ती नदी में छलांग लगाने वाले 50 वर्षीय नेबुलाल को नाविकों की तत्परता से सुरक्षित बचा लिया गया। रैधरपार गांव निवासी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेंहदावल। राप्ती नदी पर स्थित करमैनी पुल से रविवार की सुबह एक अधेड़ ने छलांग लगा दिया। यह तो संयोग था कि नाविकों की नजर पड़ गई और तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित बचा लिया।
रैधरपार गांव निवासी नेबुलाल (50) पुत्र कमल, थाना धर्मसिंहवा, करमैनी पुल पर सुबह 11 बजे पहुंचे और बिना कुछ सोचे-समझे राप्ती नदी में छलांग लगा दी। नाविकों ने उसे बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
नेबुलाल महराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के सागरपुर गांव का मूल निवासी है। वह अपने बहनोई देवीलाल गुप्ता निवासी रैधरपार के घर पिछले पंद्रह वर्षों से रह रहा है। उसकी कोई संतान नहीं है। उसने अपनी सारी संपत्ति बहन के नाम पूर्व में कर दी थी। मेहनत मजदूरी करता था।
पुल पर कब होंगे सुरक्षा के इंतजाम, उठ रही मांग
करमैनी पुल पर लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। क्षेत्रीय नागरिकों ने पुल के दोनों ओर सुरक्षा घेरा (रेलिंग/जाल) लगाने के साथ ही पुलिस कर्मियों की स्थायी तैनाती की मांग उठाई है।
लोगों का कहना है कि यह पुल अब सुसाइड प्वाइंट बन चुका है। आए दिन लोग यहां पहुंचकर नदी में छलांग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। पुल को सुरक्षित बनाने के लिए गंभीर कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। - संजीव कुमार राय, एसडीएम मेंहदावल
