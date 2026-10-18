संतकबीर नगर में मासूम की मौत पर परिजनों का आक्रोश, मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, मेंहदावल। रोडवेज की अनुबंधित बस की चपेट में आने से पांच वर्षीय मासूम की मौत के बाद शनिवार को स्वजन का आक्रोश फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शव मिलते ही वह उसे लेकर बस स्टेशन गेट के सामने पहुंचे और मेंहदावल-खलीलाबाद मार्ग पर पहुंच गए और सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया।

स्वजन मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 20 लाख रुपये मुआवजा, जमीन का पट्टा और प्रधानमंत्री आवास दिलाने की मांग पर अड़ गए। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद करीब 35 मिनट तक चला जाम समाप्त हुआ।



नगर पंचायत मेंहदावल के ठाकुरद्वारा मोहल्ला निवासी राजदेव के पांच वर्षीय पुत्र दिव्यांशु उर्फ झीनक की शुक्रवार को बस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद जब स्वजनों को मासूम का शव मिला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा।