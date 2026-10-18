संतकबीर नगर में मौलाना शमसुल हुदा के आवास पहुंची ED, नोटिस लेने से इनकार

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर की मीट मंडी स्थित ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमसुल हुदा खान के आवास पर शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की लखनऊ यूनिट की टीम नोटिस देने पहुंची। खलीलाबाद कोतवाली पहुंचने के बाद टीम स्थानीय पुलिस के साथ उनके आवास गई। वहां मौजूद महिला ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद ईडी के उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार ने नोटिस मेल से भेजने की बात कही और टीम लौट गई।



मामला आजमगढ़ के एक अनुदानित मदरसे में नौकरी के दौरान ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बावजूद कथित तौर पर सरकारी वेतन, पेंशन और जीपीएफ का लाभ लेने से जुड़ा है। ईडी की कार्रवाई खलीलाबाद स्थित 189.75 वर्गमीटर के आवासीय भूखंड से संबंधित है, जिसका मूल्य एजेंसी ने 53.46 लाख रुपये आंका है। ईडी ने दो अक्टूबर, 2026 को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच करने की जानकारी दी थी।



फरवरी में भी ईडी ने की थी छापेमारी



ईडी ने 11 फरवरी, 2026 को संतकबीरनगर और आजमगढ़ में शमसुल हुदा खान से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान संपत्ति के दस्तावेज और अन्य रिकार्ड जुटाए गए। एजेंसी ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और संपत्ति से जुड़े लेनदेन की जांच आगे बढ़ाई।