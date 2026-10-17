संतकबीरनगर ब्रह्मानंद हत्याकांड: आठवां आरोपी गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा बरामद

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के गोसाईपुर में हुए पहलवान ब्रह्मानंद यादव हत्याकांड में पुलिस ने शुक्रवार को आठवें आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान भगठान (गोसाईपुर) निवासी रामललित यादव के रूप में हुई है।

पुलिस ने उसे बगहिया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया बांस का डंडा भी बरामद किया गया है। मामले में अब तक आठ आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि पांच अन्य की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।



पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर को रमाकांत यादव के भाई ब्रह्मानंद यादव बुलेट मोटरसाइकिल से गिठनी बाजार जा रहे थे। रास्ते में राकेश यादव के घर के सामने आरोपितों ने उनकी मोटरसाइकिल रोक ली। आरोप है कि हमलावरों ने पहले उनकी आंखों में पिसी लाल मिर्च डाल दी।