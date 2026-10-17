संतकबीरनगर के बेलौरा गांव के तीन युवाओं का उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन, जश्न का माहौल

जागरण संवाददाता संतकबीरनगर। धनघटा क्षेत्र के बेलौरा गाव में किसान परिवार के दो बेटे और एक बेटी का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया है। तीनों के उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित होने की जानकारी जैसे ही उनके परिवार सहित ग्रामवासियों को मिली तो परिवार जहां खुशी से झूम उठा तो वहीं पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया है।

विदित हो कि बुधवार की शाम को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का परिणाम आया है जिसमें बेलौरा गांव के दो युवक और एक युवती का चयन हो गया है। बेलौरा गांव निवासी चयनित पवन पाण्डेय के पिता राकेश पाण्डेय किसान है। खेती करते हुए बेटे को जहां पढ़ाया है तो वहीं उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा।

पशुपालन करके बेटे के लिए दूध की व्यवस्था की और उसे पुलिस भर्ती में चयनित होने के लिए शारीरिक तौर पर भी तैयार किया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित बेलौरा गांव की बेटी पूर्णिमा पाण्डेय का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे माता की धार्मिक भावना का श्रेय है।