संत कबीर नगर में किन्नर समाज ने जगाई भक्ति की अलख, छह वर्षों से सजा रहा मां का दरबार

विरेन्द्र प्रताप, शनिचरा बाजार। धनघटा क्षेत्र में किन्नर समाज धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। यहां दानी नाथ मंदिर परिसर में किन्नर समाज की ओर से पिछले छह वर्षों से लगातार मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। गुरु मां स्वीटी किन्नर की अगुवाई में उनकी सेविका-शिष्याएं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की आराधना में जुटी हैं। पंडाल में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचकर मां के दर्शन-पूजन कर रहे हैं। क्षेत्र में यह पंडाल चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

गुरु मां स्वीटी किन्नर बताती हैं कि छह वर्ष पूर्व जीवन के कठिन दौर में वह दुखी और निराश थीं। इसी दौरान उनके मन में मां दुर्गा का पंडाल स्थापित करने का विचार आया। मां की आराधना से उन्हें कठिन परिस्थितियों में आशा और संबल मिला। धीरे-धीरे यह पहल धार्मिक परंपरा का रूप लेती गई। अब हर वर्ष नवरात्र में श्रद्धालु उत्साह के साथ आयोजन में शामिल होते हैं।