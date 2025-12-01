जिले में खुफिया विभाग की टीम पहुंचने से मची खलबली, डॉक्टरों की कुंडली खंगालने में जुटी
संतकबीर नगर में खुफिया विभाग की टीम के पहुंचने से अफरा-तफरी मच गई है। खुफिया विभाग की टीम डॉक्टरों की कुंडली खंगालने में जुटी है, जिससे जिले के चिकित्सा जगत में हलचल है। टीम डॉक्टरों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है, लेकिन इस जांच का कारण अभी तक अज्ञात है।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुडें दिल्ली में हुए बम धमाके में आतंकी संगठन से चिकित्सकों के तार जुड़े होने से सबके कान खड़े हो गए है। इस मामले की जांच कर रही खुफिया विभाग की टीम सोमवार कोसीएमओ कार्यालय पहुंची। टीम ने सीएमओ से जिले के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डाक्टरों के अभिलेख को मांगी है। टीम के इस जांच-पड़ताल से स्वास्थ्य महकमें में खलबली मच गई है।
लाल किला बम धमाके कीआंच अब जिले तक पुहंच चुकी है।इस घटना को लेकर सुरक्षा एजेंसी द्वारा अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों के बारे में जानकारी कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को टीम सीएमओ से जनपद में तैनात चिकित्सकों के डाटा एकत्र कर रही है।
सीएमओ के अधीन कुल 83 चिकित्सक कार्य कर रहे है इनमें सरकारी व गैर सरकारी डाक्टर शामिल है।वही सीएमएस के अधीन 29 सरकारी व 19 संविदा के पद पर चिकित्सक कार्य कर रहे है। सीएमओ को अब इन डाक्टरों के पूरी डिग्री के साथ पूरा विवरण देना होगा।
इतना ही नहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अलावा अलीगढ़, दिल्ली व अन्य कॉलेजों के साथ ही विदेश से डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टरों का पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा। टीम के पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है।
अब सब लोग एक दूसरे के बारे में पता करना शुरू कर दिए है। लेकिन टीम को सबसे अधिक शक एक समुदाय के यूर्निवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों पर है। बहरहाल अब टीम ने जिले में दस्तक दे दी है। डाटा एकत्र करने मे जुट गई है।
खुफिया विभाग की टीम आई थी, उन्होंने जो डाटा मांगी है, वह एकत्र किया जा रहा है। जल्द सब कुछ उन्हे सौंप दिया जाएगा। -डॉ. रामानुज कन्नौजिया, सीएमओ।
