    संतकबीर नगर में डिप्टी CM के संभावित निरीक्षण से स्वास्थकर्मियों में हलचल, साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त

    By Rakesh Pathak Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:32 PM (IST)

    संतकबीर नगर में उपमुख्यमंत्री के संभावित निरीक्षण की खबर से स्वास्थ्य विभाग में हलचल है। स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ-सफाई और व्यवस्था दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने निरीक्षण शुरू कर दिए हैं और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। सभी अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुटे हैं।

    उपमुख्यमंत्री के संभावित निरीक्षण से अटकी रही स्वास्थ कर्मियों की सांसे।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को आए और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के चलते बिना अस्पतालों का निरीक्षण किए चले गए। इनके जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने राहत की सांस ली।

    दो दिन पूर्व उपमुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगते ही अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्था दुरूस्त की जाने लगी। पहले उपमुख्यमंत्री को अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी करना था लेेकिन ऐनक्त जारी मिनट टू मिनट कार्यक्रम से यह हटा दिया गया। इतने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना रहा।

    सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट रहा। सीएचसी खलीलाबाद और जिला अस्पताल में स्थिति दुरुस्त करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई थीं। दोनों अस्पतालों में साफ-सफाई, व्यवस्था सुधार और आवश्यक तैयारियों को सुबह ही अंतिम रूप दिया गया।

    सीएचसी खलीलाबाद में वार्ड, ओपीडी, एक्सरे कक्ष से लेकर प्रवेश द्वार तक सफाई कर्मी लगातार जुटे रहे। अधिकारियों ने भी समीक्षा बैठक की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण व्यवस्था दुरुस्त कर लिया था।

    बदलाव देखकर रोगियों ने जताई प्रसन्नता

    अस्पतालों में हुई साफ-सफाई और व्यवस्थाओं के सुधार से मरीज भी संतुष्ट दिखे। इलाज कराने पहुंचे कई रोगियों ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में सोमवार को अस्पताल की व्यवस्था काफी बेहतर रही। ओपीडी में सुचारू लाइन, स्वच्छ परिसर और तेज सेवा देखकर मरीजों ने खुशी जताई। मरीजों का कहना था कि यदि अस्पताल इसी तरह व्यवस्था बनाए रखें, तो उन्हें काफी सुविधा होगी।