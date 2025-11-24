संतकबीर नगर में डिप्टी CM के संभावित निरीक्षण से स्वास्थकर्मियों में हलचल, साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को आए और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के चलते बिना अस्पतालों का निरीक्षण किए चले गए। इनके जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने राहत की सांस ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो दिन पूर्व उपमुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगते ही अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्था दुरूस्त की जाने लगी। पहले उपमुख्यमंत्री को अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी करना था लेेकिन ऐनक्त जारी मिनट टू मिनट कार्यक्रम से यह हटा दिया गया। इतने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना रहा।

सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट रहा। सीएचसी खलीलाबाद और जिला अस्पताल में स्थिति दुरुस्त करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई थीं। दोनों अस्पतालों में साफ-सफाई, व्यवस्था सुधार और आवश्यक तैयारियों को सुबह ही अंतिम रूप दिया गया।