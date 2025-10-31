संतकबीर नगर में बिना काम कराए सरकारी धन हड़पने का आरोप, ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, दुधारा। पचपोखरी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पर बिना सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्य कराए सरकारी धन की निकासी का आरोप लगा है। न्यायालय के आदेश पर दुधारा पुलिस ने प्रधान के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्राम पंचायत पचपोखरी निवासी अबरार खान ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि ग्राम प्रधान अब्दुल कयूम ने अलग-अलग तिथियों में वित्तीय अनियमितताएं कीं। वर्ष 2022 में मजदूरी के नाम पर लगभग 50 हजार रुपये अपने खाते में लेकर गबन कर लिया गया।

इसी तरह जनवरी 2023 में इंटरलॉकिंग का कार्य न कराकर लगभग 40 हजार रुपये निकाल लिए। नाली निर्माण कार्य में भी लगभग एक लाख रुपये निकालकर धन का दुरुपयोग किया गया।

पीड़ित ने इस संबंध में दुधारा पुलिस समेत अन्य अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। थकहार कर वह कोर्ट में चले गए।

प्रभारी निरीक्षक दुधारा अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान अब्दुल कयूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



