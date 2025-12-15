Language
    संतकबीर नगर में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट, दीवार और दरवाजे टूटकर गिरे

    By Atul Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:49 PM (IST)

    संत कबीर नगर में एक रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में सिलेंडर फटने से घर की दीवार और दरवाजे टूटकर गिर गए। धमाके की आवाज से इलाके में दह ...और पढ़ें

    रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट।

    जागरण संवाददाता, मेंहदावल। नगर पंचायत मेंहदावल के बाराखाल मोहल्ले में सोमवार को रसोई गैस के सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इससे दीवार व दरवाजे टूटकर गिर गए। इस घटना से कुछ देर तक अफरातफरी मची रही। संयोग ठीक रहा कि घटना के समय घर के सभी लोग बाहर थे। इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

    मेंहदावल थाना क्षेत्र के बारखाल मोहल्ला निवासी लालमन मौर्य का दो कमरे का मकान है। उनके मकान के रसोई कक्ष में गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा आदि रखा हुआ है। सोमवार को घर की महिलाओं ने भोजन बनाया था। परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर थे।

    इसी बीच सुबह करीब नौ बजे रसोई गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। इससे पास की दीवार क्षतिग्रस्त होकर गिर गई। दरवाजा भी टूटकर गिर गया। इस घटना में लालमन को पैर में हल्की चोट लगी है।

    इस घटना से कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। यदि घटना के समय परिवार के सदस्य अंदर होते तो अप्रिय घटना घट सकती थी।

    एसडीएम-मेंहदावल संजीव कुमार राय ने कहा कि राजस्व कर्मियों को भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी।