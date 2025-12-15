संतकबीर नगर में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट, दीवार और दरवाजे टूटकर गिरे

जागरण संवाददाता, मेंहदावल। नगर पंचायत मेंहदावल के बाराखाल मोहल्ले में सोमवार को रसोई गैस के सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इससे दीवार व दरवाजे टूटकर गिर गए। इस घटना से कुछ देर तक अफरातफरी मची रही। संयोग ठीक रहा कि घटना के समय घर के सभी लोग बाहर थे। इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

मेंहदावल थाना क्षेत्र के बारखाल मोहल्ला निवासी लालमन मौर्य का दो कमरे का मकान है। उनके मकान के रसोई कक्ष में गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा आदि रखा हुआ है। सोमवार को घर की महिलाओं ने भोजन बनाया था। परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर थे।