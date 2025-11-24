संत कबीर नगर में टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार, 10 हजार नकद व बाइक बरामद

जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। कोतवाली खलीलाबाद और एसओजी की संयुक्त टीम ने रविवार को मलोरना नहर के पास से टप्पेबाजी में शामिल चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 10 हजार रुपये नकद और बाइक बरामद की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अब्दुल हमीद निवासी मानी सिक्टौर थाना चिलुआताल गोरखपुर, अरबाज शाह निवासी नरकटहा त्रिलोकपुर थाना बांसी सिद्धार्थनगर, जितेंद्र गुप्ता निवासी दिलेजाकपुर कोतवाली गोरखपुर तथा विरेंद्र विश्वकर्मा निवासी वार्ड 14 नौतनवा महाराजगंज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मड़या अचकावापुर निवासी दीनानाथ मिश्र ने 27 अगस्त को तीन अज्ञात व्यक्तियों पर भरोसा दिलाकर 40 हजार रुपये ले जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने 4 सितंबर 2025 को मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की। रविवार को संयुक्त टीम ने चारों को मलोरना नहर के पास से दबोच लिया।

दूसरी टप्पेबाजी की तैयारी में थे आरोपित पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे संगठित गिरोह बनाकर टप्पेबाजी और पाकेटमारी की घटनाएं करते हैं। उन्होंने बताया कि दो माह पूर्व खलीलाबाद कस्बे में 40 हजार रुपये की टप्पेबाजी की वारदात इन्हीं चारों ने की थी।

इसमें अरबाज शाह, अब्दुल हमीद और जितेंद्र गुप्ता सीधे तौर पर शामिल थे, जबकि विरेंद्र विश्वकर्मा रेकी करता था। उस वारदात से मिली रकम को चारों ने बराबर बांट लिया था। बरामद 10 हजार रुपये उसी का शेष हिस्सा है।