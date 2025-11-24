संत कबीर नगर में टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार, 10 हजार नकद व बाइक बरामद
संत कबीर नगर पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 10 हजार रुपये नकद और एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार, ये गिरोह भीड़भाड़ वाले इलाकों में टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपियों ने खलीलाबाद में 40 हजार रुपये की टप्पेबाजी की वारदात को भी कबूल किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। कोतवाली खलीलाबाद और एसओजी की संयुक्त टीम ने रविवार को मलोरना नहर के पास से टप्पेबाजी में शामिल चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 10 हजार रुपये नकद और बाइक बरामद की है।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अब्दुल हमीद निवासी मानी सिक्टौर थाना चिलुआताल गोरखपुर, अरबाज शाह निवासी नरकटहा त्रिलोकपुर थाना बांसी सिद्धार्थनगर, जितेंद्र गुप्ता निवासी दिलेजाकपुर कोतवाली गोरखपुर तथा विरेंद्र विश्वकर्मा निवासी वार्ड 14 नौतनवा महाराजगंज के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार मड़या अचकावापुर निवासी दीनानाथ मिश्र ने 27 अगस्त को तीन अज्ञात व्यक्तियों पर भरोसा दिलाकर 40 हजार रुपये ले जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने 4 सितंबर 2025 को मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की। रविवार को संयुक्त टीम ने चारों को मलोरना नहर के पास से दबोच लिया।
दूसरी टप्पेबाजी की तैयारी में थे आरोपित
पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे संगठित गिरोह बनाकर टप्पेबाजी और पाकेटमारी की घटनाएं करते हैं। उन्होंने बताया कि दो माह पूर्व खलीलाबाद कस्बे में 40 हजार रुपये की टप्पेबाजी की वारदात इन्हीं चारों ने की थी।
इसमें अरबाज शाह, अब्दुल हमीद और जितेंद्र गुप्ता सीधे तौर पर शामिल थे, जबकि विरेंद्र विश्वकर्मा रेकी करता था। उस वारदात से मिली रकम को चारों ने बराबर बांट लिया था। बरामद 10 हजार रुपये उसी का शेष हिस्सा है।
पुलिस ने बताया कि यह गिरोह भीड़भाड़ वाले स्थानों, खासकर बस स्टैंड और बाजार क्षेत्रों को निशाना बनाता था। रविवार को भी वे दूसरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, तभी टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
टीम में यह रहे शामिल
उपनिरीक्षक अश्वनी कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल अली हसन सिद्दीकी, कांस्टेबल शुभम दुबे, उपनिरीक्षक हरिनाथ मिश्रा, उपनिरीक्षक संजय यादव, कांस्टेबल अनिल बिन्द्रा तथा एसओजी टीम के हेड कांस्टेबल बृजकिशोर गुप्ता, विवेक कुमार राय, कांस्टेबल दीपक सिंह, सर्वेश मिश्रा एवं वीर बहादुर यादव शामिल रह
