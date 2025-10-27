Language
    संत कबीर नगर में शॉर्ट सर्किट से पतंजलि के होलसेल की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

    By Hari Shanjar Sahani Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शॉर्ट सर्किट के कारण पतंजलि के होलसेल दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकान मालिक को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

    शॉर्ट सर्किट से पतंजलि के होलसेल की दुकान में लगी आग।

    संवाद सूत्र, बखिरा। नगर पंचायत बखिरा के मेंडरापार निवासी अमरेंद्र पाठक की दुकान में रविवार/सोमवार रात्रि करीब दो बजे बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। नगरवासियों ने दो घंटे तक आग बुझाने में काफी मशक्कत किया। दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया।

    मेंडरापार निवासी अमरेंद्र पाठक की दुर्गा मंदिर के बगल में पतंजली, रिलाइस रिटेल, रैकेड़, हमदर्द, हगीज की होलसेल की दुकान है। रविवार शाम दुकान बंद कर किसी कार्य से सिद्धार्थ नगर चले गए थे। रात करीब दो बजे शार्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई।

    लोगों ने दुकान से धुंआ निकलता देख दुकान मालिक अमरेन्द्र पाठक को सूचना दी। वह किसी कार्य से सिदार्थ नगर गए थे। चार बजे दुकान पर पहुंचे। दमकल विभाग को सूचना दी। इस दौरान आसपास भी धुएं का गुब्बार फैल गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और शटर को खोलकर आग बुझाने का काम शुरू किया।

    करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग़ पर काबू पाया। दुकान मालिक का कहना है कि दुकान में करीब 70 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है।