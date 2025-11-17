Language
    एसआईआर में लापरवाही, नौ बीएलओ पर एफआईआर का निर्देश, प्रशासन की सख्ती से तहसील में हड़कंप

    By Atul Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    संत कबीर नगर में एसआईआर अभियान में लापरवाही बरतने पर एसडीएम मेंहदावल ने नौ बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे इस कार्यक्रम में लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है, जिससे तहसील क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

    prefferd source google
    Hero Image


    जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में लापरवाही बरतने वाले नौ बीएलओ के खिलाफ एसडीएम मेंहदावल संजीव कुमार राय ने मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित बीएलओ के अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र लिखा है। तहसील प्रशासन की सख्ती से मेंहदावल तहसील क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ में हड़कंप मचा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को लिखे पत्र में एसडीएम ने उल्लेख किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें रिपोर्ट मिली है कि बेलहर कला की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परविंद सिंह, बघौली की सुशीला देवी व शशि प्रभा के द्वारा एसआईआर के कार्य में लापरवाही बरते जा रही है।

    इसके अलावा बघौली विकास खंड में कार्यरत अनुदेशक जयश्री, शिक्षामित्र मंजू देवी, संतोष कुमार रजक, कुसुम देवी, उमेश कुमार पंचायत सहायक, राम नगीना रोजगार सेवक के द्वारा भी कार्य में बहानेबाजी व लापरवाही बरती जा रही है। इससे अति महत्वपूर्ण एसआईआर का कार्य प्रभावित हो रहा है।

    यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का घोर उल्लंघन है। इन कर्मियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिवस के भीतर दर्ज कराने को कहा गया है। यह पत्र जारी होने के बाद से लापरवाही बरतने वाले बीएलओ में हड़कंप मचा हुआ है। जल्द ही इस मामले में केस दर्ज हो सकता है।

    विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान बेहद गंभीर कार्य है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। कार्य में लापरवाही बरतने वाले नौ बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र जारी किया गया है।

    -संजीव कुमार राय, एसडीएम, मेंहदावल।