यूपी में SIR में लापरवाही पर नौ BLO पर FIR दर्ज करने के निर्देश, घर-घर जाकर भरेंगे गणना फॉर्म

जागरण संवाद, मेंहदावल। मेंहदावल के एसडीएम ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर)में लापरवाही बरतने वाले नौ बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित बीएलओ के विभागीय अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र लिखा है। तहसील प्रशासन की सख्ती से मेंहदावल तहसील क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ में हड़कंप मचा हुआ है।

मेंहदावल के एसडीएम ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को लिखे गए पत्र में यह उल्लेख किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है।

इसमें रिपोर्ट मिली है कि बेलहरकला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परविंद सिंह, बघौली की सुशीला देवी व शशि प्रभा के द्वारा एसआईआर के कार्य में लापरवाही बरत रही हैं।

इसके अलावा बघौली ब्लाक में कार्यरत अनुदेशक जयश्री, शिक्षा मित्र मंजू देवी, संतोष कुमार रजक, कुसुम देवी, उमेश कुमार पंचायत सहायक, रामनगीना रोजगार सेवक के द्वारा भी कार्य में बहानेबाजी व लापरवाही बरती जा रही है। इससे अति महत्वपूर्ण एसआईआर का कार्य प्रभावित हो रहा है।