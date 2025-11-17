यूपी में SIR में लापरवाही पर नौ BLO पर FIR दर्ज करने के निर्देश, घर-घर जाकर भरेंगे गणना फॉर्म
उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (SIR) को अपडेट करने में लापरवाही करने वाले नौ बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इन अधिकारियों पर गणना फॉर्म भरने में लापरवाही का आरोप है। अब उन्हें घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरने के लिए कहा गया है, ताकि सही जानकारी मिल सके।
जागरण संवाद, मेंहदावल। मेंहदावल के एसडीएम ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर)में लापरवाही बरतने वाले नौ बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित बीएलओ के विभागीय अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र लिखा है। तहसील प्रशासन की सख्ती से मेंहदावल तहसील क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ में हड़कंप मचा हुआ है।
मेंहदावल के एसडीएम ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को लिखे गए पत्र में यह उल्लेख किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है।
इसमें रिपोर्ट मिली है कि बेलहरकला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परविंद सिंह, बघौली की सुशीला देवी व शशि प्रभा के द्वारा एसआईआर के कार्य में लापरवाही बरत रही हैं।
इसके अलावा बघौली ब्लाक में कार्यरत अनुदेशक जयश्री, शिक्षा मित्र मंजू देवी, संतोष कुमार रजक, कुसुम देवी, उमेश कुमार पंचायत सहायक, रामनगीना रोजगार सेवक के द्वारा भी कार्य में बहानेबाजी व लापरवाही बरती जा रही है। इससे अति महत्वपूर्ण एसआईआर का कार्य प्रभावित हो रहा है।
यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का घोर उल्लंघन है। इन कर्मियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन के भीतर दर्ज कराने को कहा है। यह पत्र जारी होने के बाद से लापरवाही बरतने वाले बीएलओ में हड़कंप मचा हुआ है। जल्द ही इस मामले में केस दर्ज हो सकता है।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। फिलहाल इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले नौ बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए उनके विभागीय अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। -संजीव कुमार राय, एसडीएम, मेंहदावल।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।