संतकबीर नगर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से घायल युवक की मौत, चालक पर दर्ज हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। कोतवाली पुलिस ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत के मामले में बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के चंगेरा-मंगेरा गांव निवासी मंजू पत्नी राजेश ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि 13 नवंबर की रात करीब 8 बजे उनके पति राजेश सब्जी लेने के लिए रामजन्म गुप्ता की दुकान जा रहे थे।

घर से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचे थे कि तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार वसीम अकरम ने अपनी मोटरसाइकिल अनियंत्रित कर राजेश टक्कर मार दी।

हादसे में राजेश के सिर, सीने और पैर में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने हालत नाजुक होने पर गोरखपुर रेफर कर दिया।

परिजनों ने उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 16 नवंबर की रात करीब एक बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है