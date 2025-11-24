एसआईआर के कार्यों को लेकर डीएम ने दिखाई सख्ती, कहा- तय समय में पूरा कराएं कार्य, लापरवाही पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मेंहदावल। डीएम ने रविवार को मेंहदावल तहसील क्षेत्र में प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इस तहसील क्षेत्र के मेंहदावल,सांथा व बेलहरकला आदि तीन ब्लाकों के विभिन्न बूथों की जांच की। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) से प्रगति के बारे में पूछताछ की।

एसडीएम,संबंधित ब्लाक के बीडीओ को तय समय में एसआइआर का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। डीएम आलोक कुमार ने मेंहदावल, सांथा व बेलहरकला आदि तीन ब्लाक के विभिन्न बूथों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ से मतदाताओं में गणना प्रपत्र का वितरण करने,उसे उनसे भरवाने,पुन: उनसे प्राप्त कर बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड करने के बारे में जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने मेंहदावल के एसडीएम संजीव कुमार राय व तीनों ब्लाक के बीडीओ से भी इसके संबंध में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि यह कार्य अति महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय-सीमा के अंदर सारे कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए।

विभागीय अधिकारी,कर्मचारी इस कार्य में बीएलओ की मदद करें। इसके अलावा दिव्यांग,बुजुर्गों व महिला वोटरों की सुविधा के बूथों पर रैंप सहित सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करें। मतदाता सूची में कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम न छूटे, इस पर विशेष ध्यान दें। अपात्र को हर हाल में मतदाता सूची से बाहर करें।