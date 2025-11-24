एसआईआर के कार्यों को लेकर डीएम ने दिखाई सख्ती, कहा- तय समय में पूरा कराएं कार्य, लापरवाही पर कार्रवाई
जिलाधिकारी ने एसआईआर कार्यों में देरी पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य समय सीमा के अंदर पूरे हों। लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीएम ने विभागों को आपसी तालमेल से काम करने के लिए कहा ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके।
जागरण संवाददाता, मेंहदावल। डीएम ने रविवार को मेंहदावल तहसील क्षेत्र में प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इस तहसील क्षेत्र के मेंहदावल,सांथा व बेलहरकला आदि तीन ब्लाकों के विभिन्न बूथों की जांच की। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) से प्रगति के बारे में पूछताछ की।
एसडीएम,संबंधित ब्लाक के बीडीओ को तय समय में एसआइआर का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
डीएम आलोक कुमार ने मेंहदावल, सांथा व बेलहरकला आदि तीन ब्लाक के विभिन्न बूथों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ से मतदाताओं में गणना प्रपत्र का वितरण करने,उसे उनसे भरवाने,पुन: उनसे प्राप्त कर बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड करने के बारे में जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने मेंहदावल के एसडीएम संजीव कुमार राय व तीनों ब्लाक के बीडीओ से भी इसके संबंध में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि यह कार्य अति महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय-सीमा के अंदर सारे कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए।
विभागीय अधिकारी,कर्मचारी इस कार्य में बीएलओ की मदद करें। इसके अलावा दिव्यांग,बुजुर्गों व महिला वोटरों की सुविधा के बूथों पर रैंप सहित सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करें। मतदाता सूची में कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम न छूटे, इस पर विशेष ध्यान दें। अपात्र को हर हाल में मतदाता सूची से बाहर करें।
उन्होंने पिछले दो दिन में मेंहदावल तहसील क्षेत्र में एसआइआर के कार्यों में आई तेजी पर संतोष जताया। इसी प्रकार निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया। उनके निरीक्षण के दौरान मेंहदावल के अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार व बीडीओ राजेश श्रीवास्तव, बेलहरकला के बीडीओ व एडीओ पंचायत पंकज सिंह सहित अन्य अधिकारी,कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।