खाना बनाने समय सिलेंडर से लगी आग, ग्रामीणों की सूझबूझ से टली बड़ी घटना
महुली के नाथनगर गांव में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया जिससे घर का सामान जल गया। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए सिलेंडर को बाहर निकाला और आग बुझाई जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में गृहस्वामी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।
जागरण संवाददाता, महुली। गुरुवार की देर रात महुली क्षेत्र के ग्राम नाथनगर में खाना बनाते समय एलपीजी सिलेंडर से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा खाद्यान्न, कपड़े, बर्तन सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने साहस का परिचय दिया। युवकों ने लोहे की सरिया से धधकते सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और तरकीब लगाकर आग को बुझा दिया। उनकी त्वरित कार्रवाई से गांव में बड़ा हादसा टल गया।
नाथनगर निवासी सितारा देवी पत्नी सुरेंद्र गुरुवार देर रात भोजन पका रही थीं। अचानक सिलेंडर से आग उठी और वह तेजी से बगल में लगे बिजली बोर्ड व वायरिंग में फैल गई। तारें सुलगने लगीं और चिंगारियां उड़ने लगीं। इस दौरान घर में रखा तख्ता, कपड़े और अन्य घरेलू सामान धू-धू कर जलने लगा।
यह भी पढ़ें- नौकरी गई तो शुरू किया जीरा, धान संग मछली पालन, लाखों में कमाई और अलग नहीं होता एक रुपये खर्च
ग्रामीणों की सूझबूझ से सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना पर दमकल वाहन और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। गृहस्वामी के अनुसार इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गांव में पूरी रात अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।