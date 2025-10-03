खाना बनाने समय सिलेंडर से लगी आग, ग्रामीणों की सूझबूझ से टली बड़ी घटना

महुली के नाथनगर गांव में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया जिससे घर का सामान जल गया। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए सिलेंडर को बाहर निकाला और आग बुझाई जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में गृहस्वामी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

जागरण संवाददाता, महुली। गुरुवार की देर रात महुली क्षेत्र के ग्राम नाथनगर में खाना बनाते समय एलपीजी सिलेंडर से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा खाद्यान्न, कपड़े, बर्तन सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया।

शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने साहस का परिचय दिया। युवकों ने लोहे की सरिया से धधकते सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और तरकीब लगाकर आग को बुझा दिया। उनकी त्वरित कार्रवाई से गांव में बड़ा हादसा टल गया।