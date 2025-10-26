यूपी में छठ घाटों के पास तैनात रहेंगी एंबुलेंस, ड्रोन से लगातार की जाएगी निगरानी
एसपी संदीप कुमार मीना ने शनिवार देर रात पुलिस अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने छठ महापर्व को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए प्रमुख घाटों, सरोवरों, नदियों और पूजा स्थलों पर पर्याप्त पुलिस, पीएसी और होमगार्ड की तैनाती के निर्देश दिए। भीड़ वाले स्थानों की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। एसपी संदीप कुमार मीना गत शनिवार की देर रात एएसपी सुशील कुमार सिंह,सभी सीओ,एसओ,चौकी प्रभारी,एलआइयू के प्रभारी,डायल-112 के प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ आनलाइन मीटिंग की।
उन्होंने कहा कि छठ महापर्व को सकुशलपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी प्रमुख घाटों,सरोवरों,नदियों के तटों,पूजा स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल,पीएसी व होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। भीड़ वाले स्थलों की सीसी व ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जाए। व्रती महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।
गोताखोरों की हुई तैनाती
एसपी ने कहा कि घाटों पर गोताखोरों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही एसडीआरएफ टीम को अलर्ट पर रखा गया है। भीड़ से बचने के लिए आसपास के मार्गों पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। वाहनों की पार्किंग के लिए वैकल्पिक स्थल चिह्नित किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने व दिशा-निर्देश देने के लिए घाटों पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गई है।
एंबुलेंस,फायर ब्रिगेड,चिकित्सा दल घाटों के आसपास रहेगी।मोबाइल टायलेट वैन की व्यवस्था की गई है। जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। छठ घाट व संबंधित रास्तों पर पर्याप्त लाइट की व्यवस्था करने को कहा है। इसके अलावा मोबाइल टीमें,फ्लाइंग स्क्वाड,यातायात नियंत्रण दल अलर्ट रहेगी। सभी सीओ व एसओ अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर निरंतर स्थिति का जायजा लेते रहेंगे।
