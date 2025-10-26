यूपी में छठ घाटों के पास तैनात रहेंगी एंबुलेंस, ड्रोन से लगातार की जाएगी निगरानी

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। एसपी संदीप कुमार मीना गत शनिवार की देर रात एएसपी सुशील कुमार सिंह,सभी सीओ,एसओ,चौकी प्रभारी,एलआइयू के प्रभारी,डायल-112 के प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ आनलाइन मीटिंग की। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व को सकुशलपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी प्रमुख घाटों,सरोवरों,नदियों के तटों,पूजा स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल,पीएसी व होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। भीड़ वाले स्थलों की सीसी व ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जाए। व्रती महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोताखोरों की हुई तैनाती एसपी ने कहा कि घाटों पर गोताखोरों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही एसडीआरएफ टीम को अलर्ट पर रखा गया है। भीड़ से बचने के लिए आसपास के मार्गों पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। वाहनों की पार्किंग के लिए वैकल्पिक स्थल चिह्नित किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने व दिशा-निर्देश देने के लिए घाटों पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गई है।