    ब्रिटिश मौलाना पर कमीशन लेकर मदरसों के लिए फंड जुटाने का आरोप, धोखाधड़ी की FIR दर्ज 

    By Dilip Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:51 AM (IST)

    संतकबीर नगर में एक ब्रिटिश मौलाना के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मौलाना पर इंग्लैंड की नागरिकता लेने के बाद भी मदरसा शिक्षा परिषद से वेतन लेने और विदेशों से मदरसे के लिए फंड जुटाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। इंग्लैंड की नागरिकता हासिल करने के बाद भी प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद से वेतन लेने,जिले में भूमि लेकर मदरसा बनाने,उसे संचालित कराने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार के आदेश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी(डीएमओ)ने कोतवाली खलीलाबाद थाने में तहरीर दी।

    इस पर कोतवाली पुलिस ने ब्रिटिश मौलाना के खिलाफ छल व विदेशी मुद्रा अधिनियम का दुरुपयोग करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस मौलाना की गतिविधियों की जांच में जुट गयी है।

    कोतवाली खलीलाबाद थाने में दी गयी तहरीर में डीएमओ प्रवीण कुमार मिश्रा ने यह उल्लेख किया है कि मौलाना शमसुल होदा खान के ऊपर मदरसे के लिए बाहरी संस्थानों व व्यक्तियों से मिलकर फंड जुटाना,उसको विभिन्न तरीके से मदरसों तक भेजवाना व उसमें अपना कमीशन लेने की बात सामने आई है।

    विदेश से मदरसे के लिए फंड ले-लेकर उसने कुलियातुल बनातीर रजबिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी व रजा फाउण्डेशन नामक एनजीओ खोला है। खलीलाबाद में एक मदरसे का निर्माण कराकर उसके जरिए विदेशों से फंड जुटाया गया है। उसने इंग्लैंड की नागरिकता हासिल करके लगातार विदेशों में यात्रा की है।

    भारत में इस्लामीकरण की गतिविधियों को बढ़ाने का मामला भी सामने आया है। जांच में मिले तथ्यों की गंभीरता को देखते हुए इस आरोपित से संबंधित मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम मुबारकपुर-आजमगढ़,उसके द्वारा संचालित मदरसा कुलियातुलं बनातीर रजबिया एजूकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी गर्ल्स मदरसा व एनजीओ कुलियातुल बनातीर रजविया एजूकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी एवं रजा फाउंडेशन की विस्तृत जांच की गयी थी। दोनों मदरसों व एनजीओ की मान्यता निरस्त कर दी गयी है।

    इस आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके नियमानुसार विधिक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपित शमसुल हुदा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।