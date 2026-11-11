अखिलेश के अयोध्या दौरे पर ब्रजेश पाठक का तीखा हमला, बोले- 'सपा के लोग बहुरूपिये, अब जागी सनातन आस्था'

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। अयोध्या में बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गुरुवार को प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के लोग बहुरूपिये हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब कम से कम भगवान ने उन्हें अयोध्या आने की सद्बुद्धि दी है। उनके हृदय में सनातन धर्म के प्रति आस्था जागी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और पूरी धरती खून से लाल हुई थी। अब वही लोग अयोध्या धाम को और सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं।

बुधवार को जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सपा के लोगों पर 'सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' वाली कहावत सटीक बैठती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई गईं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कभी जालीदार टोपी पहनते हैं तो कभी रोजा इफ्तार में शामिल होते हैं।