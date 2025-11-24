संतकबीर नगर में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस
संतकबीर नगर में एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और उन्होंने तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। चुरेब-दुधारा मार्ग पर रविवार की देर शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाजार से घर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार दुधारा थाना क्षेत्र के बसडीला गांव निवासी 35 वर्षीय नेवाज सरीफ पुत्र अस्फाक अहमद रविवार शाम करीब पांच बजे किसी काम से बाइक से थुरंडा चौराहे पर गए थे। देर शाम लगभग आठ बजे वह चुरेब-दुधारा मार्ग होते हुए घर लौट रहे थे।
अभी वह चाईंकला गांव के पास नहर के समीप पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और नेवाज सरीफ सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और निजी साधन से घायल को जिला अस्पताल भेजवाया। जहसं डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है।
