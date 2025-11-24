संतकबीर नगर में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। चुरेब-दुधारा मार्ग पर रविवार की देर शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाजार से घर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।



जानकारी के अनुसार दुधारा थाना क्षेत्र के बसडीला गांव निवासी 35 वर्षीय नेवाज सरीफ पुत्र अस्फाक अहमद रविवार शाम करीब पांच बजे किसी काम से बाइक से थुरंडा चौराहे पर गए थे। देर शाम लगभग आठ बजे वह चुरेब-दुधारा मार्ग होते हुए घर लौट रहे थे।