जम्मू जा रहे बिहार के युवक की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत, रोजगार की तलाश में जा रहा था मृतक
बिहार का एक युवक रोजगार की तलाश में जम्मू जा रहा था। दुर्भाग्यवश, ट्रेन से गिरने के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है। मृतक अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए रोजगार ढूंढने जा रहा था। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। शहर के त्रिपाठी मार्केट के पास रविवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में अम्रपाली ट्रेन से गिरकर बिहार के एक युवक की मौत हो गई। वह अपने गांव के आठ साथियों के साथ जम्मू रोजगार के सिलसिले में जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, बिहार के अररिया जनपद के जौकीहाट थाना क्षेत्र के मालचरी गांव निवासी 35 वर्षीय रविन्द्र कुमार गोसाई पुत्र लखनलाल गोसाई अपने गांव के साथियों सुदामा, जितेंद्र, प्रकाश, संजीत, शनिचरा, सुबोध, गुरुचरण और पंकज गोसाई के साथ रविवार को अम्रपाली ट्रेन से जम्मू जा रहा था।
शाम करीब चार बजे जब ट्रेन खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ पहले त्रिपाठी मार्केट स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची, तभी रविन्द्र कुमार ट्रेन के गेट पर बैठा हुआ था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन से नीचे गिर गया। राहगीरों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रविन्द्र को मृत घोषित कर दिया।
साथी को खोजते हुए बस्ती से वापस खलीलाबाद पहुंचे
खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद जब रविन्द्र अपनी सीट पर नहीं लौटा, तो उसके साथी उसे तलाशने लगे। उन्हें लगा कि वह किसी अन्य बोगी में चला गया है। ट्रेन के चलने के बाद उन्होंने जनरल कोचों में खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। बाद में सभी साथी बस्ती रेलवे स्टेशन पर उतर गए और खलीलाबाद लौटकर तलाश की, तब उन्हें दुर्घटना की जानकारी मिली। बाद में सभी साथी जिला अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।