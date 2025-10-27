जम्मू जा रहे बिहार के युवक की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत, रोजगार की तलाश में जा रहा था मृतक

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। शहर के त्रिपाठी मार्केट के पास रविवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में अम्रपाली ट्रेन से गिरकर बिहार के एक युवक की मौत हो गई। वह अपने गांव के आठ साथियों के साथ जम्मू रोजगार के सिलसिले में जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, बिहार के अररिया जनपद के जौकीहाट थाना क्षेत्र के मालचरी गांव निवासी 35 वर्षीय रविन्द्र कुमार गोसाई पुत्र लखनलाल गोसाई अपने गांव के साथियों सुदामा, जितेंद्र, प्रकाश, संजीत, शनिचरा, सुबोध, गुरुचरण और पंकज गोसाई के साथ रविवार को अम्रपाली ट्रेन से जम्मू जा रहा था।

शाम करीब चार बजे जब ट्रेन खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ पहले त्रिपाठी मार्केट स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची, तभी रविन्द्र कुमार ट्रेन के गेट पर बैठा हुआ था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन से नीचे गिर गया। राहगीरों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रविन्द्र को मृत घोषित कर दिया।