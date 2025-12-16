आर्टिफिशियल रंग से रंगा जा रहा था भुना चना, खाद्य विभाग की टीम ने सीज किए 169 किलो चने

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मंगलवार को जनपद के तीन दुकानों पर छापा डाला। इस दौरान एक दुकान में कृत्रिम रंग लगे होने की संभावना पर 169 किलो भुना हुआ चना मौके पर सीज कर दिया। इसका एक नमूना जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला-लखनऊ में भेजा। इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में देर शाम तक खलबली मची रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सीएफएसओ) दिनेश कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) बृजेश कुमार व मिश्रीलाल की टीम ने पुलिस कर्मियों के साथ मंगलवार को छापा डाला। टीम ने खलीलाबाद शहर के राजेंद्र ट्रेडर्स व राजू गुप्ता के प्रतिष्ठान तथा कमलेश ट्रेडर्स-मेंहदावल में यह कार्रवाई की।

इस दौरान खलीलाबाद शहर स्थित राजू गुप्ता के प्रतिष्ठान पर भुने हुए चने में कृत्रिम रंग लगे होने की संभावना पाई। इस पर उसका एक नमूना लिया। इसके साथ ही लगभग 16,900 रुपये का करीब 169 किलो भुना हुआ चना मौके पर सीज कर दिया।