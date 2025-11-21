Language
    संतकबीर नगर में एंटी रोमियो टीम ने दो शोहदों को भेजा जेल, 15 स्थानों पर हुई जांच 

    By Dilip Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:36 PM (IST)

    संतकबीर नगर में एंटी रोमियो टीम ने दो शोहदों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। टीम ने 15 स्थानों पर जांच की, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बन सके।

    एंटी रोमियो टीम ने बिना किसी काम के घूम रहे दो शोहदों को भेजा जेल।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मिशन शक्ति के तहत सभी थानों की एंटी रोमियो टीम ने गत गुरुवार की देर रात तक अभियान चलाया। बिना किसी काम के घूम रहे शोहदों पर इनकी निगाहें टिकी रही। इस दौरान 119 स्थानों पर 2,390 लोगों की जांच की। दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया,वहीं 74 पर शांति भंग में कार्रवाई की। जबकि 132 शोहदों से माफीनामा भरवाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया।

    कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र में 18 स्थानों पर जांच के दौरान 10 पर शांति भंग में कार्यवाही की व 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया। दुधारा थाना क्षेत्र में चार स्थानों पर जांच के दौरान 21 शोहदों से माफीनामा भरवाया। महिला थाने की एंटी रोमियो टीम ने कोतवाली क्षेत्र में 10 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया।

    धनघटा थाना क्षेत्र पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 27 स्थानों पर जांच के दौरान 12 पर शांति भंग में कार्यवाही की,एक पर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा व 16 शोहदों से माफीनामा भरवाया। महुली थाना क्षेत्र में 32 स्थानों पर जांच के दौरान 25 पर शांति भंग में कार्यवाही की व 25 शोहदों से माफीनामा भरवाया।

    मेंहदावल थाना क्षेत्र में चार स्थानों पर जांच के दौरान 14 शोहदों से माफीनामा भरवाया। बखिरा थाना क्षेत्र में पांच स्थानों पर जांच के दौरान 10 पर शांति भंग में कार्यवाही की व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया।

    बेलहरकला थाना क्षेत्र में 15 स्थानों पर जांच के दौरान 15 पर शांति भंग में कार्यवाही की गई, एक पर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा गया व नौ शोहदों से माफीनामा भरवाया।

    धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम ने चार स्थानों पर जांच के दौरान दो पर शांति भंग में कार्यवाही की गई व बिना किसी काम के इधर-उधर घूम रहे 12 शोहदों से माफीनामा भरवाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा।

    एएसपी सुशील कुमार सिंह ने कहा कि बालिकाएं, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले। वे बिना किसी भय के दिन हो या रात, आ-जा सकें। इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।