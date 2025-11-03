Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संतकबीर नगर में 10 खाद बिक्री केंद्रों पर कृषि विभाग का छापा, चार विक्रेताओं के लाइसेंस रद

    By Dilip Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    संतकबीर नगर में कृषि विभाग ने 10 खाद बिक्री केंद्रों पर छापा मारा। अनियमितताओं के कारण चार विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इस कार्रवाई से किसानों को खाद की उपलब्धता में सुधार की उम्मीद है और सही खाद मिलने की संभावना बढ़ेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    10 खाद बिक्री केंद्रों पर छापा।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने सोमवार को खलीलाबाद ब्लाक में 10 सहकारी समितियों व निजी दुकानों पर छापा डाला। इसकी भनक लगने पर दुकान बंदकर भागे चार बिक्री केंद्रों के संचालकों का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, स्टाक बोर्ड और रजिस्टर अपडेट न मिलने पर दो विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। गुणवत्ता पर संदेह होने पर सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) के दो नमूने लिए। इस कार्रवाई से विक्रेताओं में देर शाम तक खलबली मची रही।

    जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव के नेतृत्व में सोमवार को कृषि विभाग की टीम ने खलीलाबाद ब्लाक के दस समितियों व निजी दुकानों पर छापा डालाा। इस दौरान डीएपी, एनपीके, एसएसपी, यूरिया की उपलब्धता की जांच की।

    इस दौरान छापे की भनक लग जाने के कारण यादव खाद भंडार-गिठनी,बजरंग खाद एवं बीज भंडार-फ़रेंदिया,शिवम खाद भंडार-पोपया व साधन सहकारी समिति-कोल्हुआ के संचालक शटर बंदकर फरार हो गए। इसके कारण इनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

    वहीं ओम प्रकाश खाद भंडार-गिठनी व चौरसिया खाद भंडार-नाहरडीह में जांच के दौरान स्टाक बोर्ड व रजिस्टर अपडेट नहीं मिला। इस पर इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

    गुणवत्ता पर संदेह होने पर एसएसपी के दो नमूने लिए। इसे जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला में भेज दिया। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उसके आधार पर आगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।