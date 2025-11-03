संतकबीर नगर में 10 खाद बिक्री केंद्रों पर कृषि विभाग का छापा, चार विक्रेताओं के लाइसेंस रद

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने सोमवार को खलीलाबाद ब्लाक में 10 सहकारी समितियों व निजी दुकानों पर छापा डाला। इसकी भनक लगने पर दुकान बंदकर भागे चार बिक्री केंद्रों के संचालकों का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

वहीं, स्टाक बोर्ड और रजिस्टर अपडेट न मिलने पर दो विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। गुणवत्ता पर संदेह होने पर सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) के दो नमूने लिए। इस कार्रवाई से विक्रेताओं में देर शाम तक खलबली मची रही।



जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव के नेतृत्व में सोमवार को कृषि विभाग की टीम ने खलीलाबाद ब्लाक के दस समितियों व निजी दुकानों पर छापा डालाा। इस दौरान डीएपी, एनपीके, एसएसपी, यूरिया की उपलब्धता की जांच की।