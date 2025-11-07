Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सात बिक्री केंद्रों पर कृषि विभाग का छापा, एक का लाइसेंस निलंबित कर दो को नोटिस जारी

    By Dilip Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:41 PM (IST)

    कृषि विभाग ने सात बिक्री केंद्रों पर छापा मारा। अनियमितताएं मिलने पर एक केंद्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और दो को नोटिस जारी किया गया। यह कार्रवाई खाद और बीज की बिक्री में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद की गई। स्टॉक रजिस्टर और भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सात बिक्री केंद्रों पर छापा।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। कृषि विभाग की टीम ने शुक्रवार को बघौली ब्लाक में सात बिक्री केंद्रों पर छापा डाला। इसकी भनक लगने पर समिति बंद कर भागने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं स्टाक बोर्ड व उसका रजिस्टर अपडेट न मिलने पर दो विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में देर शाम तक खलबली मची रही।

    जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव की टीम ने सहकारी समितियों व निजी दुकानों पर डीएपी, एनपीके,एसएसपी, यूरिया की उपलब्धता व वितरण के बारे में जानकारी लेने के लिए शुक्रवार को बघौली ब्लाक में सात बिक्री केंद्रों पर छापा डाला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी भनक लग जाने पर सचिव ने साधन सहकारी समिति-शिवापार (बकहा) को बंद कर भाग गए थे। इस पर इस समिति का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं, एग्री जंक्शन केंद्र-बड़गो व सिद्धार्थ सम्राट ट्रेडर्स-जंगल बेलहर (पलथिया) में स्टाक बोर्ड व उसका रजिस्टर अपडेट न मिलने पर दोनों संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

    संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बड़गो स्थित सत्यम बीज भंडार,शिवम खाद भंडार व एग्री जंक्शन केंद्र, मौर्य खाद बीज भंडार-खरकवा, यादव ट्रेडर्स-तिघरा, मौर्य खाद भंडार-बभनी, साधन सहकारी समिति-शिवापार (बकहा) का निरीक्षण किया। इस कार्रवाई से समितियों के सचिवों व निजी दुकानों के खाद विक्रेताओं में देर शाम तक खलबली मची रही।