सात बिक्री केंद्रों पर कृषि विभाग का छापा, एक का लाइसेंस निलंबित कर दो को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। कृषि विभाग की टीम ने शुक्रवार को बघौली ब्लाक में सात बिक्री केंद्रों पर छापा डाला। इसकी भनक लगने पर समिति बंद कर भागने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं स्टाक बोर्ड व उसका रजिस्टर अपडेट न मिलने पर दो विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में देर शाम तक खलबली मची रही।



जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव की टीम ने सहकारी समितियों व निजी दुकानों पर डीएपी, एनपीके,एसएसपी, यूरिया की उपलब्धता व वितरण के बारे में जानकारी लेने के लिए शुक्रवार को बघौली ब्लाक में सात बिक्री केंद्रों पर छापा डाला।

इसकी भनक लग जाने पर सचिव ने साधन सहकारी समिति-शिवापार (बकहा) को बंद कर भाग गए थे। इस पर इस समिति का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं, एग्री जंक्शन केंद्र-बड़गो व सिद्धार्थ सम्राट ट्रेडर्स-जंगल बेलहर (पलथिया) में स्टाक बोर्ड व उसका रजिस्टर अपडेट न मिलने पर दोनों संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।