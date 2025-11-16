संतकबीर नगर में 62 लोगों पर यूपी पुलिस का एक्शन, इस कारण भरवाया माफीनामा
संतकबीर नगर में मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो टीम ने 110 स्थानों पर जांच की। बिना वजह घूम रहे 62 शोहदों पर शांति भंग की कार्यवाही हुई और 148 से माफीनामा भरवाया गया। एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह अभियान जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मिशन शक्ति के तहत जनपद की सभी थानों की एंटी रोमियो टीम ने गत शनिवार की देर रात तक अभियान चलाया। इस दौरान 110 स्थानों पर 1,904 लोगों की जांच की। बिना किसी काम के घूम रहे 62 शोहदों पर शांति भंग में कार्यवाही की गयी। वहीं 148 शोहदों से माफीनामा भरवाया।
कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र में 14 स्थानों पर जांच के दौरान सात पर शांति भंग में कार्यवाही की गयी जबकि 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया। दुधारा थाना क्षेत्र में पांच स्थानों पर जांच के दौरान 23 शोहदों से माफीनामा भरवाया। महिला थाना क्षेत्र में नौ स्थानों पर जांच के दौरान 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया। धनघटा थाना क्षेत्र में 26 स्थानों पर जांच के दौरान आठ पर शांति भंग में कार्रवाई की गयी, वहीं 18 शोहदों से माफीनामा भरवाया। महुली थाना क्षेत्र में 32 स्थानों पर जांच के दौरान 35 पर शांति भंग में कार्रवाई की गयी वहीं 35 शोहदों से माफीनामा भरवाया।
वहीं मेंहदावल थाना क्षेत्र में पांच स्थानों पर जांच के दौरान 16 शोहदों से माफीनामा भरवाया। बखिरा थाना क्षेत्र में पांच स्थानों पर जांच के दौरान 12 पर शांति भंग में कार्रवाई की गयी,वहीं 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया। बेलहरकला थाना क्षेत्र में 12 स्थानों पर जांच के दौरान 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया।
धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र में दो स्थानों पर जांच के दौरान बिना किसी काम के घूम रहे 90 लोगों की जांच की,78 को चेतावनी देकर छोड़ा वहीं 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया। एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि महिलाएं,बालिकाएं बिना किसी भय के आ-जा सकें। इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। शोहदों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
