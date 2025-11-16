Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संतकबीर नगर में 62 लोगों पर यूपी पुलिस का एक्‍शन, इस कारण भरवाया माफीनामा

    By Dilip Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    संतकबीर नगर में मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो टीम ने 110 स्थानों पर जांच की। बिना वजह घूम रहे 62 शोहदों पर शांति भंग की कार्यवाही हुई और 148 से माफीनामा भरवाया गया। एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह अभियान जारी रहेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    सभी थानों की एंटी रोमियो टीम की निगाहें शाेहदों पर टिकी रहीं। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मिशन शक्ति के तहत जनपद की सभी थानों की एंटी रोमियो टीम ने गत शनिवार की देर रात तक अभियान चलाया। इस दौरान 110 स्थानों पर 1,904 लोगों की जांच की। बिना किसी काम के घूम रहे 62 शोहदों पर शांति भंग में कार्यवाही की गयी। वहीं 148 शोहदों से माफीनामा भरवाया।

    कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र में 14 स्थानों पर जांच के दौरान सात पर शांति भंग में कार्यवाही की गयी जबकि 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया। दुधारा थाना क्षेत्र में पांच स्थानों पर जांच के दौरान 23 शोहदों से माफीनामा भरवाया। महिला थाना क्षेत्र में नौ स्थानों पर जांच के दौरान 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया। धनघटा थाना क्षेत्र में 26 स्थानों पर जांच के दौरान आठ पर शांति भंग में कार्रवाई की गयी, वहीं 18 शोहदों से माफीनामा भरवाया। महुली थाना क्षेत्र में 32 स्थानों पर जांच के दौरान 35 पर शांति भंग में कार्रवाई की गयी वहीं 35 शोहदों से माफीनामा भरवाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं मेंहदावल थाना क्षेत्र में पांच स्थानों पर जांच के दौरान 16 शोहदों से माफीनामा भरवाया। बखिरा थाना क्षेत्र में पांच स्थानों पर जांच के दौरान 12 पर शांति भंग में कार्रवाई की गयी,वहीं 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया। बेलहरकला थाना क्षेत्र में 12 स्थानों पर जांच के दौरान 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया।

    धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र में दो स्थानों पर जांच के दौरान बिना किसी काम के घूम रहे 90 लोगों की जांच की,78 को चेतावनी देकर छोड़ा वहीं 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया। एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि महिलाएं,बालिकाएं बिना किसी भय के आ-जा सकें। इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। शोहदों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।