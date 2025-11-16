जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मिशन शक्ति के तहत जनपद की सभी थानों की एंटी रोमियो टीम ने गत शनिवार की देर रात तक अभियान चलाया। इस दौरान 110 स्थानों पर 1,904 लोगों की जांच की। बिना किसी काम के घूम रहे 62 शोहदों पर शांति भंग में कार्यवाही की गयी। वहीं 148 शोहदों से माफीनामा भरवाया।



कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र में 14 स्थानों पर जांच के दौरान सात पर शांति भंग में कार्यवाही की गयी जबकि 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया। दुधारा थाना क्षेत्र में पांच स्थानों पर जांच के दौरान 23 शोहदों से माफीनामा भरवाया। महिला थाना क्षेत्र में नौ स्थानों पर जांच के दौरान 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया। धनघटा थाना क्षेत्र में 26 स्थानों पर जांच के दौरान आठ पर शांति भंग में कार्रवाई की गयी, वहीं 18 शोहदों से माफीनामा भरवाया। महुली थाना क्षेत्र में 32 स्थानों पर जांच के दौरान 35 पर शांति भंग में कार्रवाई की गयी वहीं 35 शोहदों से माफीनामा भरवाया।