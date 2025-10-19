संतकबीरनगर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपित रविवार की सुबह लघुशंका के बहाने पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। उसे रोकने के लिए पुलिस ने आरोपित के पैर में गोली मार दी। गोली लगते ही वह गिर पड़ा। घायल आरोपित बदरे आलम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।

छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना में साजिश का हिस्सा बनी उसकी सहेली को हिरासत में लेने के बाद पुलिस टीमें आरोपित बिजली कर्मी की गिरफ्तारी के लिए एक दर्जन संभावित स्थानों पर छापामारी की। आरोपित बदरे आलम पुत्र मो. अकरम खां निवासी मड़या, थाना कोतवाली खलीलाबाद को पुलिस ने शनिवार की देर रात आयुष्मान आरोग्य केंद्र, रौरापार से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस आरोपित लेकर थाने आ रही थी इस बीच उस्का खुर्द नहर पुलिया के पास उसने लघु शंका के बहाने गाड़ी रुकवा लिया और जेल जाने के डर से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस टीम ने उसे बार-बार रुकने और सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गोली चलाई। उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा।