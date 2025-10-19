Language
    संतकबीरनगर में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में पुलिस और एक दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। 12वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी संतकबीरनगर में छिपा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    आयुष्मान आरोग्य केंद्र रौरापार से हुई आरोपित की गिरफ्तारी

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपित रविवार की सुबह लघुशंका के बहाने पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। उसे रोकने के लिए पुलिस ने आरोपित के पैर में गोली मार दी। गोली लगते ही वह गिर पड़ा। घायल आरोपित बदरे आलम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।

    छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना में साजिश का हिस्सा बनी उसकी सहेली को हिरासत में लेने के बाद पुलिस टीमें आरोपित बिजली कर्मी की गिरफ्तारी के लिए एक दर्जन संभावित स्थानों पर छापामारी की। आरोपित बदरे आलम पुत्र मो. अकरम खां निवासी मड़या, थाना कोतवाली खलीलाबाद को पुलिस ने शनिवार की देर रात आयुष्मान आरोग्य केंद्र, रौरापार से गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस आरोपित लेकर थाने आ रही थी इस बीच उस्का खुर्द नहर पुलिया के पास उसने लघु शंका के बहाने गाड़ी रुकवा लिया और जेल जाने के डर से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस टीम ने उसे बार-बार रुकने और सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गोली चलाई। उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा।

    घायलावस्था में उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पाण्डेय,उपनिरीक्षक राकेश कुमार, अशोक कुमार दुबे,कांस्टेबल बलराम यादव, जयराम यादव शामिल रहे।