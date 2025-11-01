Language
    संतकबीरनगर में युवती को अगवा कर बाइक सवार युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, जिले में मची सनसनी

    By Akhilesh Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संतकबीनगर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दुकान से छूटने के बाद पैदल घर लौट रही एक युवती को अगवा कर बाइक सवार दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उन्होंने युवती को डरा धमका कर हाईवे पर छोड़ दिया और फरार हो गए। 

    गुरुवार की रात घटना के समय दुकान से किराए के मकान पर लौट रही थी युवती

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। दुकान से छूटने के बाद पैदल घर लौट रही एक युवती को अगवा कर बाइक सवार दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और डरा धमका कर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    यह घटना गुुरुवार की रात आठ बजे की है। कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। थाने में दी गई तहरीर में युवती ने बताया कि वह घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते खलीलाबाद शहर में ही किराए का कमरा लेकर रहती है और एक मिठाई की दुकान पर काम करती है।

    गुरुवार की रात में आठ बजे काम से छूटने के बाद पैदल कमरे पर जा रही थी। रास्ते में नेदुला के पास बाइक सवार दो युवक आए। उसमें से एक को वह पहचानती थी। बाइक सवार युवकों ने घर छोड़ने के बहाने बैठा लिया और जबरिया उसे ब्यारा गांव में ले गए। जहां पर दोनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

    नेदुला बाईपास के पास लाकर बाइक से उतार दिया और फरार हो गए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि युवती की सूचना पर आरोपितों में बाइक सवार ब्यारा गांव निवासी मोनू चौरसिया और राजस्थान के भरतपुर जनपद के कुमेर थाना क्षेत्र के सेंत गांव निवासी सुनील लोधी को मगहर के कुईं गांव स्थित मजार के पास से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।