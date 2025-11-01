संतकबीरनगर में युवती को अगवा कर बाइक सवार युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, जिले में मची सनसनी

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। दुकान से छूटने के बाद पैदल घर लौट रही एक युवती को अगवा कर बाइक सवार दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और डरा धमका कर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना गुुरुवार की रात आठ बजे की है। कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। थाने में दी गई तहरीर में युवती ने बताया कि वह घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते खलीलाबाद शहर में ही किराए का कमरा लेकर रहती है और एक मिठाई की दुकान पर काम करती है।

गुरुवार की रात में आठ बजे काम से छूटने के बाद पैदल कमरे पर जा रही थी। रास्ते में नेदुला के पास बाइक सवार दो युवक आए। उसमें से एक को वह पहचानती थी। बाइक सवार युवकों ने घर छोड़ने के बहाने बैठा लिया और जबरिया उसे ब्यारा गांव में ले गए। जहां पर दोनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।