    सरकारी योजना का झांसा देकर युवक के खाते से 82 लाख की ठगी में तीन गिरफ्तार, एक आरोपी फरार

    By Rakesh Pathak Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    संत कबीर नगर में सरकारी योजना का झांसा देकर एक युवक के खाते से 82 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    सरकारी योजना का झांसा देकर युवक के खाते से 82 लाख की ठगी में तीन गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर एक युवक के नाम से बैंक खाता खुलवाकर उसमें 82 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बगहियां गांव निवासी राजकुमार पुत्र श्रीरामजी गुप्ता ने साइबर थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वह इंडस्ट्रियल एरिया में फुटपाथ पर चाय की दुकान चलाते हैं। उनका बेटा कृष्णा बरदहिया स्थित एक कपड़े की दुकान पर छह हजार रुपये मासिक वेतन पर काम करता है।

    आरोप है कि 25 फरवरी 2025 को शिवसरा गांव निवासी प्रशांत यादव, एग्रो कॉलोनी निवासी अभिनव पांडेय और टीचर कॉलोनी निवासी सुमित विश्वकर्मा ने कृष्णा को खलीलाबाद स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र बुलाया।

    वहां तीनों ने बताया कि उनका एक अधिकारी मित्र है, जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिला सकता है। इसी बहाने कृष्णा के नाम से बैंक खाता खुलवाया गया और खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर, चेकबुक व एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया गया। आरोपितों ने उसे भरोसा दिलाया कि जल्द ही खाते में सरकारी योजना की राशि आएगी।

    काफी दिन बीतने के बाद भी जब कोई धनराशि नहीं आई तो कृष्णा ने आरोपितों से जानकारी ली, लेकिन वे टालमटोल करते रहे। इसी बीच कुछ दिन बाद बैंक कर्मी राजकुमार की चाय की दुकान पर पहुंचे और कृष्णा के संबंध में पूछताछ की।

    बैंक कर्मियों ने बताया कि कृष्णा के खाते में लगभग 82 लाख रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ है। यह सुनकर पिता-पुत्र हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें खाते में पैसे के आने-जाने की कोई जानकारी नहीं थी।

    राजकुमार का आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध में अभिनव पांडेय के पिता से शिकायत की तो प्रशांत, अभिनव और सुमित कपड़े की दुकान पर पहुंचे और कृष्णा के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

    पीड़ित का कहना है कि आरोपित सरकारी योजनाओं का लालच देकर लोगों के नाम पर खाते खुलवाते हैं और उनमें साइबर ठगी की रकम मंगाकर अन्य खातों में ट्रांसफर कर देते हैं।

    इस संबंध में साइबर थाना प्रभारी जय प्रकाश चौबे ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। पूरे साइबर ठगी नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।