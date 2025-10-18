Language
    12वीं की छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर बिजली कर्मी ने किया दुष्कर्म, हैवानित में सहेली ने ऐसे दिया साथ

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:15 PM (IST)

    खलीलाबाद में शुक्रवार को एक कॉलेज की छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना हुई। पीड़िता की हालत गंभीर है और एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। पुलिस को शनिवार को जानकारी मिली और आरोपित और पीड़िता की सहेली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।  

    जागरण संवाददाता,संतकबीर नगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। शहर के एक कालेज की छात्रा के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किए जाने की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। यह घटना शुक्रवार की है लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी शनिवार को तब हो पाई, जब पीड़िता होश में आई। फिलहाल छात्रा की स्थिति गंभीर है और जिसका उपचार चल रहा है। कोतवाली पुलिस ने आरोपित बिजली कर्मी और उसकी सहेली के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पीड़ित छात्रा की मां की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया है कि उसकी बेटी 12वीं की छात्रा है। प्रतिदिन की भांति शुक्रवार की सुबह दस बजे घर से कोचिंग पढ़ने गई। यह कोचिंग क्लासेज आरोपी के मकान में चलती है। कोचिंग से उसकी बेटी को उसकी सहेली लेकर कुछ दूरी पर स्थित एक मकान में गई। जहां पर आरोपित पहले से ही मौजूद था।

    साजिश के तहत पानी में मिलाई बेहोशी की दवा

    सहेली ने आरोपित के साथ मिलकर साजिश के तहत पानी में कुछ मिलाकर पिलाया। इसके बाद वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में नाबालिग के साथ आरोपित ने हैवानियत की और फरार हो गया। होश में आने पर बेटी के पेट में दर्द शुरू हो गया। दोपहर बाद सहेली ही उसे लेकर जिला अस्पताल गई। अत्यधिक रक्तस्राव होने पर चिकित्सक ने जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। आरोपित बदरे आलम बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत है।


    खबर है मामला बिगड़ता देख सहेली ने इसकी सूचना उसके घर पर दी। इसके बाद पीड़ित छात्रा के स्वजन पहुंचे और गोरखपुर की जगह शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए लेकिन वहां भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद दूसरे निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया। घटना के दूसरे दिन शनिवार की सुबह पीड़ित छात्रा के होश में आने पर स्वजन को घटनाक्रम की जानकारी हुई।

    मामला कोतवाली थाने में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय, सीओ अजय सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह पीड़ित छात्रा से मिलने निजी अस्पताल में पहुुंचे। छात्रा का बयान लेने के बाद मुकदमा दर्ज आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई। पुलिस ने घटना की साजिश में शामिल पीड़ित छात्रा की सहेली को हिरासत में लिया तो वह खुद को निर्दोष बता फूट-फूट कर रोने लगी। दूसरी ओर दुष्कर्म के आरोपित बिजली कर्मी की तलाश में जुट गई। चर्चा है देर शाम आरोपित को भी हिरासत में ले लिया गया है।

    एएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपित आरोपित और उसकी सहेली के विरुद्ध दुष्कर्म, साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।