Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Panchayat Chunav 2026: इस जिले में 2.47 लाख डुप्लीकेट मतदाता, सत्यापन अभियान जारी

    By Shiv Narayan Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:43 AM (IST)

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में जिले में 2.47 लाख डुप्लीकेट मतदाता चिन्ह्रित किए गए हैं। जिला स्तर पर इन मतदाताओं का सत्यापन चल रहा है, जिसमें से कुछ सही पाए गए हैं और कुछ के नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण टीम, बहजोई। शासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में जिले में 2,47,216 डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए हैं। ये मतदाता अलग-अलग प्रकृति के हैं, जिनका सत्यापन कार्य जिला स्तर पर चल रहा है। अब तक 83 मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से 67 सही पाए गए हैं, जबकि 13 के नाम सूची से हटाए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस प्रकार 2,47,133 मतदाताओं का सत्यापन अभी शेष है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान तेजी से संचालित किया जा रहा है ताकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट किया जा सके।