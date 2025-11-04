Panchayat Chunav 2026: इस जिले में 2.47 लाख डुप्लीकेट मतदाता, सत्यापन अभियान जारी

जागरण टीम, बहजोई। शासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में जिले में 2,47,216 डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए हैं। ये मतदाता अलग-अलग प्रकृति के हैं, जिनका सत्यापन कार्य जिला स्तर पर चल रहा है। अब तक 83 मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से 67 सही पाए गए हैं, जबकि 13 के नाम सूची से हटाए गए हैं।