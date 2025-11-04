Panchayat Chunav 2026: इस जिले में 2.47 लाख डुप्लीकेट मतदाता, सत्यापन अभियान जारी
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में जिले में 2.47 लाख डुप्लीकेट मतदाता चिन्ह्रित किए गए हैं। जिला स्तर पर इन मतदाताओं का सत्यापन चल रहा है, जिसमें से कुछ सही पाए गए हैं और कुछ के नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है।
जागरण टीम, बहजोई। शासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में जिले में 2,47,216 डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए हैं। ये मतदाता अलग-अलग प्रकृति के हैं, जिनका सत्यापन कार्य जिला स्तर पर चल रहा है। अब तक 83 मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से 67 सही पाए गए हैं, जबकि 13 के नाम सूची से हटाए गए हैं।
इस प्रकार 2,47,133 मतदाताओं का सत्यापन अभी शेष है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान तेजी से संचालित किया जा रहा है ताकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट किया जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।