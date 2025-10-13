बिहार चुनाव में ECI के किस फैसले को संभल के सांसद ने बताया गलत? बोले- हम बेहद निराश हैं

जागरण संवाददाता, संभल। समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया उर रहमान बर्क ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान बुर्का पहने महिलाओं की जांच करने के भारत के चुनाव आयोग के फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने इसे एक विशिष्ट समुदाय को निशाना बनाने वाला बताते हुए चिंता व्यक्त की और चुनाव आयोग की कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को दीपा सराय स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बर्क ने कहा हम बेहद निराश हैं। चुनाव आयोग के फैसले बार-बार उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। पूरा विपक्ष बेवजह आयोग के खिलाफ नहीं है। उसकी कार्यप्रणाली को लेकर चिंताएँ वाजिब हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर उन्होंने कहा चुनाव आयोग साल भर काम करता है, फिर अचानक एसआईआर की ज़रूरत क्यों पड़ी?

राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक उठाया है और हमें आधार लिंकेज के ज़रिए कुछ राहत मिली है। लेकिन अब आयोग का कहना है कि वह एसआईआर को सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ईमानदार चुनावों के समर्थक हैं, लेकिन ऐसे उपायों का क्रियान्वयन पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए।

बर्क ने यह भी कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में अभी भी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार रहता है, जिसमें घूँघट पहनना भी शामिल है। बोले, 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में अभी भी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, जिसमें घूंघट पहनना भी शामिल है।