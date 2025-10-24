ASP Anuj Chaudhary को धमकी देने वाला यू-ट्यूबर मशकूर रजा गिरफ्तार, FIR दर्ज
एएसपी अनुज चौधरी को धमकी देने के आरोप में यूट्यूबर मशकूर रजा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर धमकी देने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रजा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, संभल। संभल में सीओ रहे फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी को फोन पर केस दर्ज करवाकर जेल भिजवाने की धमकी देने वाले यूटयूबर मशकूर रजा दादा ने सरकारी योेजना के नाम पर फिरौती मांगी है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चालान भी कर दिया है। उधर, एएसपी से बातचीत का आडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी के साथ प्रसारित हो रहा है।
बता दें कि संभल में 24 नवबंर 2024 को हुई हिंसा के दौरान सीओ अनुज चौधरी काफी सुर्खियों में रहे थे। उनके बयान इंटरनेट मीडिया पर तेजी के साथ प्रसारित भी हुए थे।उसी दरमियान मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के गांव पहाड़पुर निवासी यूटयूबर मशकूर रजा दादा ने सीओ को फोन पर बातचीत करते हुए इंटरव्यू के लिए दवाब बनाया था।जहां तक कि उसने मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए धमकाया था। उसके बाद आरोपित का शांतिभंग में चालान किया गया था। उसके बाद से अब फिर यूटयूबर मशकूर चर्चा में आया है।
उसका एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। जिसमें वह एएसपी अनुज चौधरी से बातचीत करते हुए केस दर्ज करवाकर जेल भिजवाने की धमकी भी दे रहा है। हालांकि वर्तमान में अनुज चौधरी फिरोजाबाद जिले के ग्रामीण एएसपी हैं। उधर, आरोपित यूटयूबर मशकूर के खिलाफ एक और मामला सामने आया है।
संभल के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के गांव हंडालपुर निवासी योगेश ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि यूटयूबर मशकूर रजा दादा ने 17 अक्टूबर को सरकारी योजना का लाभ दिलवाने के नाम पर 20 हजार रुपये की फिरौती मांगी है। इस पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित को गिरफ़्तार कर चालान कर दिया है। हालांकि इस कार्रवाई से एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने से जुड़ा कोई मसला नहीं है। एएसपी अनुज चौधरी ने बताया कि उनकी तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने आरोपित के चालान की पुष्टि की है।
