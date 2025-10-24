

जागरण संवाददाता, संभल। संभल में सीओ रहे फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी को फोन पर केस दर्ज करवाकर जेल भिजवाने की धमकी देने वाले यूटयूबर मशकूर रजा दादा ने सरकारी योेजना के नाम पर फिरौती मांगी है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चालान भी कर दिया है। उधर, एएसपी से बातचीत का आडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी के साथ प्रसारित हो रहा है।

बता दें कि संभल में 24 नवबंर 2024 को हुई हिंसा के दौरान सीओ अनुज चौधरी काफी सुर्खियों में रहे थे। उनके बयान इंटरनेट मीडिया पर तेजी के साथ प्रसारित भी हुए थे।उसी दरमियान मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के गांव पहाड़पुर निवासी यूटयूबर मशकूर रजा दादा ने सीओ को फोन पर बातचीत करते हुए इंटरव्यू के लिए दवाब बनाया था।जहां तक कि उसने मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए धमकाया था। उसके बाद आरोपित का शांतिभंग में चालान किया गया था। उसके बाद से अब फिर यूटयूबर मशकूर चर्चा में आया है।

उसका एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। जिसमें वह एएसपी अनुज चौधरी से बातचीत करते हुए केस दर्ज करवाकर जेल भिजवाने की धमकी भी दे रहा है। हालांकि वर्तमान में अनुज चौधरी फिरोजाबाद जिले के ग्रामीण एएसपी हैं। उधर, आरोपित यूटयूबर मशकूर के खिलाफ एक और मामला सामने आया है।