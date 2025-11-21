संवाद सहयोगी, जागरण चंदौसी। बापू धाम मोतिहारी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। ट्रैक पर युवक का शव देखकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पाकर जीआरपी मौके पर पहुंची। ट्रैक पर शव होने की वजह से बरेली की ओर से आ रही कामाख्या एक्सप्रेस व मालगाड़ी रोकना पड़ा। पुलिस ने शव को हटाकर ट्रैक को साफ करने के बाद ही दोनों ट्रेनों को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन लगभग 20 मिनट लेट हो गई। हालांकि, मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

शुक्रवार की दोपहर 2.40 बजे बापूधाम मोतीहारी ट्रेन बरेली से चंदौसी आ रही थी। तभी एक युवक ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन गुजरने के बाद ट्रैक पर युवक का शव देखकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पाकर जीआरपी पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रैक से शव को हटवाया। पुलिस ने युवक की शिनाख्त का काफी प्रयास किया, इसके साथ ही तलाशी लेने पर भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सकती।

पास की बस्ती में रहने वाले इशान ने बताया कि वह दोपहर को अपनी छत पर छोटे भाई को खिला रहा था। तभी उसने देखा कि बरेली की ओर से ट्रेन आ रही थी और युवक फाटक संख्या 35 की ओर से दौड़ता हुआ आया और ट्रैक पर बैठ गया। जिसके बाद ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि युवक की उम्र लगभग 30 वर्ष है। जिसमें सफेद रंग की शर्ट और नेवी ब्लू रंग की पैंट पहन रखी थी। युवक की जेब से कुछ रुपये तो मिले, पर कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के थानों में भी फोटो भिजवाई है ताकि मृतक के परिवार तक जानकारी पहुंच सके।