करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, गम में बदल गईं त्योहार की खुशियां
एक दुखद घटना में, एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिससे त्योहारों की खुशियां मातम में बदल गईं। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तब घटी जब युवक किसी काम से बाहर निकला था और बिजली के तार की चपेट में आ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर है।
संवाद सहयोगी, चंदौसी। थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र गांव रीठ निवासी एक युवक करंट की चपेट में आ गया। चीख सुनकर मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने युवक को चंदौसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीपावली पर युवक की मृत्यु से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया और त्योहार की खुशियां गम में बदल गई।
18 वर्षीय जीतू पुत्र स्व नेत्रपाल रात लगभग आठ बजे टीवी का प्लग लगा रहा था, तभी वह करंट की चपेट मेंं आ गया। उसकी चीख सुनकर परिवार के लोग व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन लोगों ने युवक को करंट की चपेट से हटाया और चंदौसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अचानक युवक की मृत्यु से मां के साथ बहन, भाई का रो रोकर बुरा हाल हो गया और परिवार में दीपावली की खुशी गम मेंं बदल गई। परिवार के लोगों ने बताया कि दो वर्ष पूर्व युवक के पिता का भी बीमारी के चलते छोटी दीपावली के दिन ही मृत्यु हुई थी।
