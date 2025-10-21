करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, गम में बदल गईं त्योहार की खुशियां

संवाद सहयोगी, चंदौसी। थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र गांव रीठ निवासी एक युवक करंट की चपेट में आ गया। चीख सुनकर मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने युवक को चंदौसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीपावली पर युवक की मृत्यु से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया और त्योहार की खुशियां गम में बदल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

18 वर्षीय जीतू पुत्र स्व नेत्रपाल रात लगभग आठ बजे टीवी का प्लग लगा रहा था, तभी वह करंट की चपेट मेंं आ गया। उसकी चीख सुनकर परिवार के लोग व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन लोगों ने युवक को करंट की चपेट से हटाया और चंदौसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।