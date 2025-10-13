Language
    युवक ने सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो की वायरल, पुल‍िस ने क‍िया गिरफ्तार

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    संभल पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर प्रसारित करने के आरोप में वसीम नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से वह मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल उसने फोटो को एडिट और प्रसारित करने के लिए किया था। प्रमोद सैनी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

    संवाद सहयोगी, संभल। पुलिस ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक फोटो एडिट कर प्रसारित करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किया है, जिससे फोटो प्रसारित की गई थी।

    कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला लाडम सराय निवासी प्रमोद सैनी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 10 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक अकाउंट वसीम खान नाम से फेसबुक पेज मीडिया बिहार नंबर वन पर कमेंट बाक्स में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक एडिट की गई फोटो पोस्ट कर प्रसारित की थी।

    पुलिस ने मामले में 353(2) व 67 आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपित की पहचान कर उसे मुहल्ला कोटगर्वी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान मुहल्ला कोटगर्वी निवासी वसीम के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपित के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है, जिससे आपत्तिजनक फोटो एडिट और प्रसारित की गई थी।