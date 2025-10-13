संवाद सहयोगी, संभल। पुलिस ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक फोटो एडिट कर प्रसारित करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किया है, जिससे फोटो प्रसारित की गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला लाडम सराय निवासी प्रमोद सैनी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 10 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक अकाउंट वसीम खान नाम से फेसबुक पेज मीडिया बिहार नंबर वन पर कमेंट बाक्स में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक एडिट की गई फोटो पोस्ट कर प्रसारित की थी।