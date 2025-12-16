कोहरे में हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर कम थी दृश्यता
संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। घने कोहरे के बीच आगरा–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसकी उपचार को ले जाते समय मृत्यु हो गई।
अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
धनारी थाना क्षेत्र के गांव कूबरी भूड़ निवासी पुष्पेंद्र (26) बबराला से अपने घर लौट रहे थे। सोमवार की रात करीब 8:30 बजे जैसे ही उनकी बाइक नेशनल हाईवे पर मानकपुर तिराहे के पास पहुंची, तभी घने कोहरे के कारण सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पुष्पेंद्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घने कोहरे के बीच आगरा–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर हादसा
हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भिजवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। इसके बाद रात्रि करीब 11: 30 बजे स्वजन युवक को मुरादाबाद ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मृत्यु हुई है, तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। घने कोहरे के चलते हाईवे पर दृश्यता बेहद कम थी।
