कोहरे में हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर कम थी दृश्यता

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। घने कोहरे के बीच आगरा–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसकी उपचार को ले जाते समय मृत्यु हो गई।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

धनारी थाना क्षेत्र के गांव कूबरी भूड़ निवासी पुष्पेंद्र (26) बबराला से अपने घर लौट रहे थे। सोमवार की रात करीब 8:30 बजे जैसे ही उनकी बाइक नेशनल हाईवे पर मानकपुर तिराहे के पास पहुंची, तभी घने कोहरे के कारण सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पुष्पेंद्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।