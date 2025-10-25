विधवा महिला को खिलाई गर्भपात की दवा, हालत बिगड़ी तो मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, संभल। बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विधवा महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि महिला करीब सात महीने के गर्भ से थी और उसे गर्भ गिराने की दवाई खिलाई गई थी। इसके बाद महिला की हालत गंभीर हो गई।

बताया जा रहा है कि गर्भ गिराने के दौरान भ्रूण को निकालकर उसे छिपा दिया गया और पूरे मामले को गुप्त रखा गया। महिला की स्थिति लगातार बिगड़ने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला को बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी में भर्ती कराया।