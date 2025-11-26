दुल्हन की मां का पर्स चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, CCTV कैमरे में हो गई थी कैद
पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जिसने एक शादी में दुल्हन की मां का पर्स चुरा लिया था। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद महिला की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को सुलझा लिया।
संवाद सहयोगी, चंदौसी। विवाह समारोह के दौरान धर्मशाला से दुल्हन की मां का नगदी व जेवरात रखा पर्स चोरी हो गया। आरोपित महिला कैमरे में कैद हुई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए चालान भी किया गया है।
नगर के विकास नगर निवासी अवलेश की बेटी कोमल का शादी समारोह बहजोई रोड स्थित बाटा बापू की धर्मशाला में था। सोेमवार रात लगभग 11 बजे बारात गेट पर आने पर दूल्हन की मां सुमन दूल्हे का तिलक करने के लिए गई थी और उनका पर्स धर्मशाला में ही कमरे में था। जब वह तिलक करके वापस गई तो कमरे से जेवरात व नगदी रखा पर्स गायब था।
पर्स गायब होने की महिला ने चोरी के बारे में परिवार के लोगों को जानकारी दी। पर्स में सोने-चांदी के जेवरात और नगद रुपये रखा पर्स गायब होने से परिवार के लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत कार्यक्रम के वीडियो खंगाले तो उसमें एक महिला पर्स चोरी करते नजर आई। जिसकी पहचान नीलम निवासी गांव मौलागढ़ के रूप में की गई। परिवार के लोगों ने इसकी सूचना डायल-112 पर दी।
जब लोग नीलम के घर पहुंचे तो वह घर के बाहर खड़ी मिली। आरोप है कि उसके हाथ में वही पर्स था। तलाशी लिए जाने पर पर्स से पीड़िता के दो सोने के कानों के कुंडल, चांदी के जेवरात तथा 9050 नकद बरामद हुए। इसके बाद लोग आरोपित को कोतवाली लेकर पहुंचे और पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोहित बालियान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपित नीलम के खिलाफ चोरी की धारा में मुकदमा दर्ज करके चालान कर दिया है।
